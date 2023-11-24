انطلاق المؤتمر الجماهيري للمرشح الرئاسي حازم عمر في الإسكندرية

انطلق منذ قليل المؤتمر الجماهيري للمهندس حازم عمر المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024، المؤتمر الانتخابي الثاني لها، بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور لفيف من قيادات حزب الشعب الجمهورى والأمانات النوعية بالحزب وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالحزب والقبائل العربية ووسائل الإعلام المختلفة.

وشهد المؤتمر وقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء بدولة فلسطين وقراءة القرآن وسط ترديد الهتافات الوطنية لدعم المرشح الرئاسي وعرض البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي والحث على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

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وذلك لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات غرب الدلتا، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات.

وشارك في هذا المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع غرب الدلتا.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة تنظم سلسلة لقاءات يومية مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات لحزب الشعب الجمهوري، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع السادة المواطنين