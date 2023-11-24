بيدري: أحب أن أكون منظما في الملعب وأمي توبخني في المنزل

شدد بيدري لاعب فريق برشلونة الإسباني، على أنه يحب أن يكون منظما في الملعب، لكن الأمر ليس كذلك في المنزل وهنا تتدخل والدته.

وقال بيدري لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أحب أن أكون منظما في الملعب أكثر من المنزل، لكن تتدخل والدتي وتوبخني بسبب الفوضى في غرفتي".

وأضاف: "قبل المباريات أفضل سماع الموسيقى الكلاسيكية، حيث نشأت عليها ورأيت والدي يسمعونها، لذلك أحب المغني كويفيدو".

وأرسل لاعب الوسط الإسباني رسالة إلى زميله في الفريق جافي قائلا: "أبعث له الكثير من الشجاعة، أعلم أن هذا الوقت صعب بالنسبة له، تعرضت لعدة إصابات في الماضي، عندما تكون مصابا تقدر عندما تتمتع بالصحة كثيرا، سنساعد جافي جميعا دائما".

Advertisements

وحصل بيدري على جائزة من حفل ماركا بكونه اللاعب المفضل للجماهير، وعلى الجانب الآخر فاز زميله في الفريق روبرت ليفاندوفسكي على جائزة بيتشيتيتشي كونه هداف الموسم الماضي من الدوري الإسباني برصيد 23 هدفا.

بينما توج مارك أندريه تير شتيجن حارس الفريق الكتالوني على جائزة دي ستيفانو كلاعب الموسم خلال 2022-2023.

وعلق بيدري صاحب الـ20 عاما على تتويجه بالجائزة قائلا: "هذه تعتبر مصدر فخر بالنسبة لي، منذ أن بدأت اللعب في أعلى مستوى ممكن شعرت بحب الجماهير، سعيد جدا وأشكر كل من صوت لي".

باريس سان جيرمان يعرقل خطة برشلونة لتعويض غياب جافى

وكشف تقرير صحفي إسباني، إن لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة، والحالي لباريس سان جيرمان، عرقل خطة النادي الكتالوني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة وضع ثنائي البي إس جي، فابيان رويز وكارلوس سولير ضمن خياراته لتعويض جافي الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي.

وأضافت الصحيفة، أنه لن يكون هناك أي تفاوض لرحيل الثنائي عن باريس سان جيرمان، حتى ولو على سبيل الإعارة، لأن إنريكي يرفض التفريط في أي منهما.

ولن يتخلى إنريكي عن أي من لاعبي خط الوسط، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها إميري في كاحل القدم، حيث سيغيب لفترة طويلة.

وأكد التقرير، أن لويس إنريكي لا ينوي التخلي عن أي من لاعبي فريقه الحالي، حيث يسعى للقتال على كافة الألقاب، كما أن رواتب اللاعبين أعلى بكثير من القدرة الاقتصادية المحدودة لبرشلونة.

وكشفت تقارير صحفية عن رد فعل نادي برشلونة تجاه لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عقب إصابة جافي نجم البارسا.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن برشلونة غاضب من لويس دي لا فوينتي والاتحاد الإسباني بعد إصابة جافي الخطيرة أمام جورجيا.

ويرى برشلونة أن مشاركة جافي في المباراة لم تكن ضرورية، خاصة أن إسبانيا تأهلت بالفعل إلى يورو 2024.

وأكدت الاذاعة أن برشلونة يدرك أن جافي لا يحب الحصول على قسط من الراحة، لكن النادي غاضب من أن المدرب دفع به في مباراة غير مهمة، رغم علمه بأن اللاعب يشارك باستمرار مع برشلونة.

وواصلت:" برشلونة أن التعويض المالي من الفيفا الذي سيتراوح بين 4 و5 ملايين يورو لا يعوض خسارة لاعب بارز مثل جافي حتى نهاية الموسم".

وأشارت إلى أن جافي منذ ظهوره الأول مع المنتخب في عام 2021، لعب كل مباريات الماتادور 27 مباراة، بما في ذلك 23 مرة في التشكيل الأساسي.

وكان تقرير صحفي، كشف عن كواليس ما حدث في غرفة ملابس المنتخب الإسباني عقب مباراة جورجيا بعد إصابة جافي.

وتعرض جافي للإصابة خلال المشاركة في فوز إسبانيا على جورجيا 3-1، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.