سلامة داوود يتابع أعمال رفع كفاءة البوابة الرئيسية للمدينة الجامعية بالأزهر

تابع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أعمال التطوير ورفع الكفاءة للبوابة الرئيسية للمدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر التي يجري العمل بها على قدم وساق، إضافة إلى متابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة للسور الخارجي المحيط بالمدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر بما يتناسب مع قيمة وعراقة جامعة الأزهر بتاريخها التليد على مدار أكثر من ألف عام في خدمة الإنسانية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

المدينة الجامعية بجامعة الأزهر

وأكد محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، وأسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، أن العمل يجري وفق المخطط الزمني الموضوع له، موضحان أنه سوف يتم الانتهاء من ٱعمال التطوير ورفع الكفاءة خلال الأيام المقبلة، وسوف يقوم فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، بافتتاحها رسميًّا لتكون إضافة جديدة تضاف إلى جهود الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

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جدير بالذكر أن المدن الجامعية للطلاب بجامعة الأزهر تشهد أكبر حركة تطوير في جميع المباني السكنية بالقاهرة (طلاب - طالبات) إضافة إلى تطوير وصيانة ورفع الكفاءة لبعض المدن الجامعية في الأقاليم.

رئيس جامعة الأزهر يهنئ كلية التربية الرياضية لحصول اللاعب "محمد فرحات" على الميدالية الذهبية في البطولة العربية لكمال الأجسام

كما هنأ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أسرة كلية التربية الرياضية عميدًا ووكيلًا وجميع منتسبيها؛ لفوز الكابتن محمد فرحات رجب، من خريجي الكلية، بالبطولة العربية لكمال الأجسام، والتي أقيمت في الفترة من ١٧- ٢٠ من شهر نوفمبر الجاري، وحصوله على لقب "بطل العرب" وتتويجه بالميدالية الذهبية، وكارت احتراف في كمال الأجسام فئة "كلاسيك فيزيك"، إضافة إلى حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية فئة "البودي بيلدنج" ميزان 90 كيلو جرام.

وصرح الدكتور سعد عبد الجليل، عميد كلية التربية الرياضية، أن طلاب الكلية وخريجيها يحققون مكاسب وبطولات محلية وعربية ودولية في جميع البطولات والمسابقات الرياضية، لافتًا إلى أن الفوز الأخير بالمركز الأول عربيًّا في بطولة كمال الأجسام يعد إنجازًا رياضيًّا جديدًا يضاف إلى سجل جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود، تدعم جميع الأنشطة الثقافية والرياضية، وتحفز طلابها على تمثيل جامعتهم في جميع المحافل والفعاليات البناءة التي تطلقها الدولة المصرية.

يذكر أن اللاعب محمد فرحات الحائز على لقب "بطل العرب" في كمال الأجسام هو من مواليد شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وحصل على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة الأزهر قسم المناهج وطرق التدريس عام ٢٠١٧م، ويعمل مدربًا لكمال الأجسام.