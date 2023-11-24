الجمعة 24 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

كشف حساب السيسي في تنمية سيناء (صور)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

سيناء أرض الفيروز المصرية، فبخطى ثابتة ومتسارعة، حصلت سيناء على اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال مسارات عدة ومتوازية تحقق الربط الجغرافي والتنموي بين سيناء والوادي والدلتا.

وعرضت حملة المرشح الرئاسي السيسي أبرز إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تنمية سيناء خلال السنوات التسع الماضية من خلال تعزيز جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاقة، وإطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية التي تستفيد من المقومات الطبيعية والتاريخية لأرض الفيروز.
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سيناء السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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