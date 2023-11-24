نواب: كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر دعم فلسطين حاسمة ومعبرة عن حجم الجهود المصرية

أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، أهمية كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بـمؤتمر دعم فلسطين، ووصفوها بالمعبرة عن حجم الجهود المصرية في القضية الفلسطينية.

مؤتمر "تحيا مصر لدعم فلسطين"

وقال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين"، جاءت قوية ومعبرة عن حجم الدور المصري وكذلك جاءت حاسمة بشأن موقف مصر تجاه المخاطر والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري.

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وأضاف الحصري في تصريحات له اليوم: أن كلمة الرئيس السيسي أكدت حجم الجهود التى تبذلها الدولة تجاه دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني، وهو أمر ليس بجديد علي مصر، متابعا، كما جاءت الكلمة كاشفة لما يروجه البعض من أكاذيب حول إغلاق معبر رفح.

وتابع الحصري، أن الشعب المصري يقف صفا واحدا بمختلف فئاته، خلف الرئيس السيسي، مساندا وداعما له في رفض أي شكل من الأشكال التهجير القسري للفلسطينيين، حفاظا علي حق الشعب الفلسطيني، وكذلك حفاظا علي السيادة المصرية.

وثمن النائب هشام الحصرى، الجهود التي بذلتها مصر من أجل الوصول إلى الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، كما أشار إلي أهمية الاهتمام بما أشار إليه الرئيس السيسي بشأن المخاطر التي تواجه المنطقة العربية، وتعرضها لأزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التهديدات التي تعاني منها على مدار عقود، وكذلك ما تتعرض له القضية الفلسطينية من منحني شديدة الخطورة والحساسية في ظل تصعيد غير محسوب وغير إنساني اتخذ منهج العقاب الجماعي وارتكاب المجازر وسيلة لفرض واقع على الأرض بما يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني والاستيلاء على الأرض.

ودعا الحصري، المجتمع الدولي لإعادة تقييم موقفه بشأن القضية الفلسطينية ووقف المجازر ضد الشعب الفلسطيني.

مصر لن تتأخر عن موقفها التاريخي من القضية

وثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة، مشيرة إلى أن المؤتمر رسالة من مصر شعبا وقيادة بالوقوف والدعم الكامل والمساندة للأشقاء الفلسطينيين.

وقالت "السيد"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد موقف مصر التاريخي الداعم للشعب الفلسطيني، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتا إلى استمرار هذا الدعم من خلال إطلاق أضخم قافلة إغاثة إلى أهالينا في قطاع غزة.

رفض التهجير القسري

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، كان في غاية الأهمية، في ظل مخططات الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أن هذا المخطط مساس بالأمن القومي المصري، ولن يسمح به الشعب الفلسطيني ولا المصري.

ولفتت النائبة صبورة السيد إلى أن موقف الشعب المصري الداعم للقضية الفلسطينية مستمر ولن يتوقف أبدا، وهو موقف تاريخي لن تتخلى مصر عنه أبدا.

خارطة طريق مصرية لإنهاء الحرب في غزة

وأكد النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمؤتمر «تحيا مصر.. استجابة شعب.. تضامنا مع فلسطين» والذي عقد باستاد القاهرة، حملت العديد من الرسائل الهامة فكانت الكلمة بمثابة خارطة طريق مصرية لإنهاء الحرب في غزة ووضع حل للقضية الفلسطينية.

وأضاف النائب عمرو هندي، في تصريح له، أن الدولة المصرية أدارت ملف الحرب في غزة بمزيج من الحسم في القرار والمرونة فى التحرك لمجريات الأحداث، مؤكدا أن القيادة السياسية تبذل جهودا حثيثة من أجل وضع حل للقضية الفلسطينية وإيقاف التصعيد في قطاع غزة.

تهجير الأشقاء الفلسطينيين

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية لن تسمح بتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أرض سيناء الغالية وستبذل الغالي والنفيس في هذا الأمر، مؤكدا أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر بالنسبة للدولة المصرية لحماية أمنها القومي.

وأشاد النائب عمرو هندي، بتأكيد الرئيس مرارا وتكرارا خلال كلمته بالمؤتمر على أن الدولة المصرية لم تغلق معبر رفح إطلاقا، لافتا أن المساعدات التي قامت الدولة المصرية بإدخالها إلى قطاع غزة، بلغت حوالي "12" ألف طن، نقلتهم "1300" شاحنة، منهم "8400" طن قدمتها الدولة المصرية، من خلال الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى وصندوق تحيا مصر، بما يبلغ 70% من إجمالي المساعدات.