الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

رئيس الإنجيلية: الله تعامل مع البشرية بحسب وعيها في كل مرحلة تاريخية

رئيس الإنجيلية، فيتو
رئيس الإنجيلية، فيتو

أكد الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، على أن الله تعامل مع البشرية بحسب وعيها في كل مرحلة تاريخية.

وأشار رئيس الإنجيلية إلى أن مفهوم البر الذي يوصي به السيد المسيح تجاوز أداء فرائض دينية ليكون نابعًا من القلب، مضيفا أنه عندما نتبين كيف أحبنا الله تكون رغبة حياتنا الأولى هي التجاوب مع هذه المحبة.

رئيس الإنجيلية: مصر أحرزت تقدما ملحوظا على كافة المستويات خلال 10 أعوام

أكد الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، على أن مصر شهدت في العشر سنوات الماضية تغيير غير مسبوق في إطار المواطنة ومجتمع العدالة والتنمية. 

Advertisements

وأوضح رئيس الإنجيلية أن التطور الذي تشهده مصر ليس فقط في منظومة الإصلاح الاقتصادي وشجاعة القرار ولكن في الحزمة الاجتماعية التي تبنتها الدولة المصرية في التعامل مع الفئات الأولى بالرعاية.

رسائل حب

وشارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بعدة رسائل في الفيلم التسجيلي "رسائل حب من قلب المصريين للرئيس" والذي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة بحضور ورعاية الرئيس.

 وحملت كلمات رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر شكرا وتقديرا  للسيد رئيس الجمهورية، وقال: "في العشر سنوات الماضية شهدت مصر تغيير غير مسبوق في تاريخها في إطار المواطنة ومجتمع العدالة والتنمية، والذي أثر في ليس فقط الإصلاح الاقتصادي  وشجاعة القرار ولكن  الحزمة الاجتماعية التي تبنتها الدولة المصرية في التعامل مع الفئات الأولى بالرعاية.

كما تضمن الفيلم كلمات لعدد من الرموز الفنانين والكتاب والمثقفين والإعلاميين وعدد من المواطنين، وأطفال من ذوى الهمم قادرون باختلاف وبعض رجال الأعمال.

رئيس الإنجيلية يشارك في احتفال تأسيس دار الكتاب المقدس

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في الاحتفال بمرور 140 عاما على تأسيس دار الكتاب المقدس، تحت عنوان "كلمة الله تفرحنا"، اليوم الثلاثاء، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، ونيافة المطران نيقوديموس، الوكيل البطريركي لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، ورئيس الاتحاد الدولي لدور الكتاب المقدس، القس دارك جيفرز، والمهندس أمير إلهامي، مدير دار الكتاب المقدس، وعدد من أصحاب الغبطة والنيافة والسيادة القيادات الكنسية من مختلف الطوائف في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس الإنجيلية الانجيلية الطائفة الإنجيلية القس أندريه زكي البشرية

الأكثر قراءة

مواطن للرئيس: بدفع 1200 جنيه في أوضة وصالة

السيسي لمواطن: مش عاوز حاجة؟ شغال إيه وبتقبض أد إيه؟

اسعار اللاب توب والشاشات في تخفيضات الجمعة البيضاء (صور)

خدمات مجانية تقدمها السكك الحديدية لهذه الفئات، تعرف عليها

تخفيضات ملابس الأطفال في الجمعة البيضاء، البنطلون بـ 2499 جنيها (صور)

سيدة للرئيس السيسي: منور البلد

أول تعليق من وزير جيش الاحتلال بعد سريان الهدنة في غزة

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

Advertisements

منوعات

المزيد

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

أكبر ماسة صفراء في العالم تظهر في دبي

بسبب دعوات المقاطعة، تراجع الإقبال على دانكن دونتس وماكدونالز في الجمعة البيضاء (صور)

برج مراقبة ونقود ومصادر مائية، كشف أثري جديد في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 24-11-2023

المزيد

انفوجراف

معلومات عن يوسف عطال بعد اعتقاله في فرنسا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقته بالمرور ببعض المشكلات

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

تفسير حلم السمك الصغير في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة جديدة أفضل

المزيد
الجريدة الرسمية