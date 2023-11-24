الجمعة 24 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

نساء فلسطين تحت القصف ندوة ترصد الإجرام الإسرائيلي في مكتبة مصر الجديدة

مكتبة مصر الجديدة،
مكتبة مصر الجديدة، فيتو

تنظم جمعية مصر الجديدة  برئاسة الدكتور نبيل حلمي في الخامسة من مساء غد السبت ندوة بعنوان "نساء فلسطين تحت القصف ومعاناة النزوح"، والتي ترصد ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات ضد الإنسانية في فلسطين وتعمده قتل النساء والأطفال بدم بارد. 

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأشار الدكتور نبيل حلمي إلى أن استباحة قوات الاحتلال الإسرائيلي للدم الفلسطيني هو نتيجة الإفلاس القانوني والأخلاقي الذي يخيّم على المجتمع الدولي وصمته المريب بما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

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مكتبة مصر الجديدة العامة 

وأضاف حلمى إلى أن الندوة تنفذها مكتبة مصر الجديدة العامة،  بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة العامة  في لقاء تضامني مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن الندوة تأتي مواكبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة  وفى اليوم الأول من بداية لحملة اتحدوا! الأممية التي هي 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة ابتداءا من 25  نوفمبر وانتهاء بيوم 10 ديسمبر، وهو اليوم الذي يُحتفى فيه باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ويشارك في الندوة الدكتورة  هند الشلقاني مدير الدراسات والنشر والإعلام بمنظمة المرأة العربية وسوف تتحدث عن الحروب والنزاعات المسلحة وآثارها على النساء، وسيتم عرض  فيديو للناشطة الحقوقية والنسوية الفلسطينية  لونا عريقات من قلب فلسطين للتحدث عن معاناة النساء في فلسطين، وذلك في حضور آمال الأغا رئيس اتحاد المرأة الفلسطينية في مصر والتي تتناول وضع النساء في فلسطين  ومعاناتهم في الحرب، تدير الندوة  لمياء لطفي مديرة برنامج الآليات الدولية وممثلة مؤسسة المرأة الجديدة.

اليوم العالمي للمقاومة الفلسطينية

وفي سياق ذاته تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل في الواحدة من ظهر غد السبت احتفالية باليوم العالمى للمقاومة الفلسطينية بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة سوف يتم تقديم ندوة عن فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، وعمل جدارية للأحداث الحالية بمشاركة مدربين التربية الفنية بالمكتبة وتصنيع اعلام فلسطين ومصر بجانب رسم على الوجه لعلم مصر وفلسطين.

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