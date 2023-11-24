الجمعة 24 نوفمبر 2023
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محافظات

الانتهاء من توصيل خطوط الفايبر وتمهيد الشوارع في قرى دشنا

محافظ قنا، فيتو
محافظ قنا، فيتو

 


أنهت الجهات المنفذة أعمالها ضمن مشروع تغيير شبكات التليفونات الأرضية للفيبر، لتوصيل الإنترنت، ومد خطوط التليفونات، في قرى حياة كريمة، بالوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، في مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

وقامت الوحدة المحلية برئاسة حمادة صلاح جيلاني، بمتابعة أعمال نظافة ورش وتمهيد شوارع الوحدة المحلية، بعد انتهاء حفر كابلات الإنترنت ضمن مبادرة حياة كريمة فى القرية، لدعم خدمات الإنترنت وزيادة عدد الخطوط الأرضية بالقرية، من أجل إدخال أعمال الرقمنة في قرى حياة كريمة.

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وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أن أعمال تغيير شبكات التليفونات الأرضية للفيبر، يهدف إلى زيادة قدرة التوصيل لخدمات الانترنت، بالإضافة إلى أنه سيساعد على عملية التحول الرقمي، من أجل إدخال مزيد من الخدمات الإلكترونية في قرى حياة كريمة.

وأشار جيلاني، إلى أن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس مركز دشنا، وجها بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من أجل رد الشيء لأصله وإعادة تمهيد شوارع المنطقة إلى حالتها الأولى.

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