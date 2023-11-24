من 100 سنة، قرية النزلة بقنا تحتفل بنجاتها من الطاعون بتوزيع الطعام على الفقراء والمحتاجين (فيديو)

يحتفل أهالي قرية النزلة التابعة لشرقي بهجورة بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا بالغداء الجماعي ابتهاجا بنجاة القرية من وباء الكوليرا.

طقوس الغذاء الجماعي

يقف العديد من الأهالي واضعين الطعام على الصواني من لحوم ودجاج وفطير بتقلية وعيش شمسي وملوخية وأرز وغيرها من الطعام المتنوع، يجلس الجميع لتناول وجبة الغذاء.

يقول محمد محمود، أحد أهالي القرية أن هذه العادة سنوية متوارثة عن الآباء والأجداد، ونحن هنا عدة مجموعات لكل فريق مهام عمله، والتي نقوم فيها بتوزيع العمل من توزيع الطعام علي الأهالي، وبعد الانتهاء من الوجبات التي تكون على قارعة الطريق بالقرية، تبدأ مجموعة أخري في عمل وجبات مكيسة أو مغلفة لتوزيعها على البسطاء من الأهالي الذين لا يحضرون إلى الوجبة.

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حيث يخرج الأهالي في جماعات صغيرة حاملين الصواني التي عليها العديد من الأطعمة المتنوعة كل شخص بحسب قدرته المادية.

عادات متوارثة لأهالي النزلة

وأكد العديد من الأهالي أن هذه العادة سنوية توارثوها عن الآباء والأجداد، وسوف يستمرون فيها رغم ارتفاع الأسعار إلا أن النجاة من الموت بالنسبة لهم وبحسب أقوالهم تستحق الكثير.

جدير بالذكر أن القرية أصيبت بوباء الكوليرا في عام ١٩٢٠ ميلادية، وعقب ذلك دعا أهالي القرية إلى إقامة صدقة سنوية نهاية شهر نوفمبر، حيث يتجمع الأهالي عند مدخل القرية عقب أداء صلاة الجمعة، لإقامة وليمة غداء.