الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

من 100 سنة، قرية النزلة بقنا تحتفل بنجاتها من الطاعون بتوزيع الطعام على الفقراء والمحتاجين (فيديو)

قرية النزلة تحتفل
قرية النزلة تحتفل بنجاتها من الطاعون بتوزيع الطعام،فيتو

يحتفل أهالي قرية النزلة التابعة لشرقي بهجورة بمدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا بالغداء الجماعي ابتهاجا بنجاة القرية من وباء الكوليرا.

طقوس الغذاء الجماعي

يقف العديد من الأهالي واضعين الطعام على الصواني من لحوم ودجاج وفطير بتقلية وعيش شمسي وملوخية وأرز وغيرها من الطعام المتنوع، يجلس الجميع لتناول وجبة الغذاء.

يقول محمد محمود، أحد أهالي القرية أن هذه العادة سنوية متوارثة عن الآباء والأجداد، ونحن هنا عدة مجموعات لكل فريق مهام عمله، والتي نقوم فيها بتوزيع العمل من توزيع الطعام علي الأهالي، وبعد الانتهاء من الوجبات التي تكون على قارعة الطريق بالقرية، تبدأ مجموعة أخري في عمل وجبات مكيسة أو مغلفة لتوزيعها على البسطاء من الأهالي الذين لا يحضرون إلى الوجبة.

Advertisements

حيث يخرج الأهالي في جماعات صغيرة حاملين الصواني التي عليها العديد من الأطعمة المتنوعة كل شخص بحسب قدرته المادية.

عادات متوارثة لأهالي النزلة

وأكد العديد من الأهالي أن هذه العادة سنوية توارثوها عن الآباء والأجداد، وسوف يستمرون فيها رغم ارتفاع الأسعار إلا أن النجاة من الموت بالنسبة لهم وبحسب أقوالهم تستحق الكثير.

جدير بالذكر أن القرية أصيبت بوباء الكوليرا في عام ١٩٢٠ ميلادية، وعقب ذلك دعا أهالي القرية إلى إقامة صدقة سنوية نهاية شهر نوفمبر، حيث يتجمع الأهالي عند مدخل القرية عقب أداء صلاة الجمعة، لإقامة وليمة غداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شمال محافظة قنا صلاة الجمعة قرية النزل قرية النزلة قنا مدينة نجع حمادي

مواد متعلقة

أسعار اللحوم اليوم الجمعة 24-11-2023 في قنا

أسعار الحديد اليوم الجمعة 24-11-2023 في قنا

أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 24-11-2023 في قنا

أسعار البقوليات اليوم الجمعة 24-11-2023 في قنا

الأكثر قراءة

أكتر واحدة وقفت جنبي، هشام ربيع يظهر مع زوجته الأولى بعد انفصاله عن بوسي

بيراميدز يفوز 1-0 على مازيمبي ويخطف أول ثلاث نقاط في المشوار الأفريقي (صور)

5 معلومات عن نظام كوريكت في امتحانات الميدتيرم الإلكترونية بآداب عين شمس

لحظة خروج أسرى إسرائيليين من معبر رفح (فيديو)

دوري أبطال أفريقيا،بيراميدز يتعادل سلبيا أمام مازيمبي في الشوط الأول (صور)

مواطن للرئيس: بدفع 1200 جنيه في أوضة وصالة

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

اتحاد جدة يتعادل 1/1 أمام الاتفاق في المباراة الأولى لـ جاريدو

Advertisements

منوعات

المزيد

الآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي TT Warsaw ببولندا

أسعار ألعاب الأطفال في تخفيضات الجمعة البيضاء (صور)

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

أكبر ماسة صفراء في العالم تظهر في دبي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

المزيد

انفوجراف

صلاح vs هالاند.. قمة ليفربول ومانشستر سيتي تشعل صراع الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد به نص، دعاء ليلة ويوم الجمعة للزوج المتوفى

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقته بالمرور ببعض المشكلات

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية