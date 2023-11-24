الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

التنمية الصناعية تناقش طلبات أصحاب المصانع بشق الثعبان وخطط تطوير المنطقة

التنمية الصناعية
التنمية الصناعية تناقش طلبات أصحاب المصانع بشق الثعبان

عقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعًا موسعًا مع مستثمري شق الثعبان، نظمته غرفة صناعة مواد البناء وبحضور المهندس السيد البدوي أباظة نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، وذلك لطرح خطط تطوير المنطقة والإستماع إلى مطالب أصحاب المصانع والورش بالمنطقة وتذليل التحديات التي تواجههم في سبيل الإرتقاء بالقطاع ورفع تنافسية المنتجات.

ويأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمنطقة شق الثعبان وتحويلها إلى مدينة عالمية لتصنيع الرخام والجرانيت. 

Advertisements

وشهد الاجتماع مداخلة عبر الهاتف من اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية، الذى أكد على أن هناك حرص رئاسي للعمل على تطوير المنطقة، ورفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية، وتوفير محطات للوقود، والتخطيط لإنشاء ميناء جاف.

وحضر الاجتماع اللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لأقاليم الهيئة، والعميد علي الجابري ممثلا عن الشركة الوطنية للمقاولات، والعميد ماجد فوزي رئيس الجهاز التنفيذى لمنطقة شق الثعبان، وممثلين عن كافة الجهات المعنية والتنفيذية وعلى رأسهم، مصطفى الشيمي - رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، وم.عادل حسن رئيس مجلس إدارة الصرف الصحي بالقاهرة، ومدحت فودة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وم. جيهان جادو رئيس حى طرة، وطارق صلاح ممثلا عن جهاز شئون البيئة.

وخلال كلمتها ثمَّنت الدكتورة ناهد يوسف مداخلة مستشار رئيس الجمهورية، كما أوضحت أن الاجتماع يترجم ايضًا الدعم الكبير من وزارة التجارة والصناعة للإرتقاء بمنطقة شق الثعبان، ومتابعة  المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحرصه على تنفيذ التكليفات الرئاسية بتذليل كافة التحديات التي تواجه المنطقة وتطويرها بأعلى التكنولوجيات وتوفير كافة الخدمات والمرافق بها خاصة بعد بدء تقنين أوضاع المصانع بالمنطقة.

وأوضحت أن تواجد كافة ممثلي الأجهزة المعنية والتنفيذية والجهات البحثية المختلفة لهذا الإجتماع، تعكس رغبة حقيقية من الحكومة لتطوير المنطقة وأخذ كافة ملاحظات السادة المستثمرين بعين الاعتبار، وإشراكهم في التخطيط وصنع القرار فيما يخص المنطقة. وذلك لتقديم الخدمات بأعلى جودة ممكنة، وبما يلبي طلبات وتطلعات المستثمرين في إطار فكر شمولي لمشروع تطوير متكامل لشق الثعبان.

وكشفت رئيس الهيئة أن الهدف من الجهود الحالية لا يتمثل فقط فى توفير المرافق والخدمات وشبكات الطرق بالمنطقة، والتي تتم بمعدلات مرتفعة من خلال محافظة القاهرة، وإنما أيضًا لتطوير صناعة الرخام والجرانيت بشق الثعبان لتكون مدينة متكاملة بمعايير عالمية وبتكنولوجيات تصنيعية عالية، لتفتح مجال أكبر للمنافسة والتصدير والاستفادة المثلى من الثروات الطبيعية، ولتحقيق الهدف الرئيسي من التطوير والمتمثل فى زيادة صادرات المنطقة وبشكل جوهرى.

من جهته أشاد السيد البدوي أباظة، باهتمام الدولة بتطوير منطقة شق الثعبان الصناعية، وتحويلها لمنطقة عالمية لصناعة الرخام والجرانيت

وأكد أن هذا التوجه كان بمثابة حلم لأصحاب المصانع بالمنطقة، ومعربًا عن تقديره بما يتم حاليًا من مراجعة لكافة شبكات المرافق من صرف صحي، وشبكات المياه والكهرباء، وخدمات الطرق والربط بالمحاور الرئيسية، وذلك بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الاستشاريين والشركات التنفيذية وعلى أعلى المستويات.

12 توصية للمشاركين في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول.. تعميق الصناعة وخلق تحالف عربي قوي لإعادة إعمار الدول العربية أبرزها

وزير العمل: الدولة تشجع على الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ناهد يوسف الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حسن عبد الشافي مستشار رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

12 توصية للمشاركين في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول.. تعميق الصناعة وخلق تحالف عربي قوي لإعادة إعمار الدول العربية أبرزها

الأكثر قراءة

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

الحذاء يصل لـ 10 آلاف جنيه، تخفيضات الأحذية الرجالي في الجمعة البيضاء (صور)

بسبب كروان مشاكل، نقابة المهن التمثيلية تغرم الشركة المنتجة لـ بطن الحوت 100 ألف جنيه

بسبب دعوات المقاطعة، تراجع الإقبال على دانكن دونتس وماكدونالز في الجمعة البيضاء (صور)

من أقدم 10 أسيرات في سجون الاحتلال، معلومات عن روان نافز المفرج عنها ضمن صفقة الهدنة

قمة ليفربول ومانشستر سيتي تشعل صراع محمد صلاح وهالاند بالدوري الإنجليزي

7 صور ترصد زيارة رئيسي وزراء أسبانيا وبلجيكا لقصر الاتحادية

تركيا تكشف حقيقة استخدام أراضيها لنقل الأسلحة لإسرائيل

Advertisements

منوعات

المزيد

أكبر ماسة صفراء في العالم تظهر في دبي

بسبب دعوات المقاطعة، تراجع الإقبال على دانكن دونتس وماكدونالز في الجمعة البيضاء (صور)

برج مراقبة ونقود ومصادر مائية، كشف أثري جديد في السعودية

أغرب تخفيضات الجمعة البيضاء، ثلاجة بـ 169 ألف جنيه وشبشب بـ 300 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 24-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

قتل 4 آلاف طفل فلسطيني ليس كافيًا، تفاصيل القبض على المسئول السابق بإدارة أوباما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

تفسير حلم السمك الصغير في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة جديدة أفضل

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالابتعاد عن الدين اتباع الشيطان

المزيد
الجريدة الرسمية