الجمعة 24 نوفمبر 2023
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محافظات

ختام فعاليات الدورة التدريبية لبرامج المرأة تقود بقنا

قنا،فيتو
قنا،فيتو

أختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب فعاليات الدورة التدريبية لبرامج " المرأة تقود في المحافظات المصرية "، والتي تم تنظيمها بمقر مكتبة مصر العامة بقنا، بالتعاون بين الأكاديمية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة".

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه شارك في التدريب ٧٧ متدربة من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمدن، ومديريات التربية والتعليم والمالية والتضامن الاجتماعي والتنظيم والادارة والتموين والشباب والرياضة وجامعة جنوب الوادي ومنظمات المجتمع المدني، والمجلس القومي للمرأة.

واشار إلي أن المتدربات تلقين خلال فترة البرنامج مجموعة من المعارف في مجالات " إدارة الوقت، مهارات القيادة، الإدارة الإستراتيجية، التحديات وإدارة الأزمات، المشروعات القومية، رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجيات القومية " والتي تم تقديمها على أيدي نخبة من الخبراء والمتخصصين بهدف صقل مهارات المتدربات بالشكل الذي يساعدهن على المشاركة الفعالة في مجتمعاتهن.

وأضاف الداودي أن الفعاليات الختامية للدورة التدريبية شهدت تسليم المتدربات الشهادات وبعض الهدايا التذكارية التي تحمل اسم الاكاديمية الوطنية للتدريب.

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وثمن الداودي، جهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة، للدفع بهم في كافة المواقع والمناصب القيادية، وذلك من أجل توحيد الرؤي والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم علي أسس علمية محددة، لتحقيق التنمية المجتمعية المنشودة، ومحاور التوعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية لرؤية مصر ٢٠٢٣.

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أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا جامعة جنوب الوادي رؤيه مصر ٢٠٣٠ قنا محافظ قنا

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