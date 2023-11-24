الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مستشار الرئيس ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان جمعية تنمية المجتمع بالبشندي ويلتقيان المواطنين

جمعية تنمية المجتمع
جمعية تنمية المجتمع بالبشندي، ڤيتو

أشاد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، بجودة المنتجات المحلية وقدرتها على المنافسة، وبدور جمعية تنمية المجتمع بالبشندي في توفير فرص عمل والحفاظ على التراث الواحاتي.

جاء ذلك خلال تفقّد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، جمعية تنمية المجتمع بقرية البشندي، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي.

Advertisements

حيثُ تم تفقد مراحل إنتاج الكليم والسجاد من غزل الصوف، ومشروع إنتاج خيوط الحرير حتى مراحل إنتاج السجاد النهائية، ومعرض المنتجات اليدوية والتراثية، بالإضافة لتفقد مبادرة البنك الزراعي المصري بالتعاون مع المحافظة لتجهيز ١٠٠ عروس من الأسر الأولى بالرعاية.

وعقد "جمال الدين" و"الزملوط" لقاءً جماهيريًا مع المواطنين والعمد والمشايخ وكبار العائلات، والذي تناول:

🔹️عرض جهود الدولة في تنمية مراكز وقرى المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والبنية التحتية. 
🔹️أهمية مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتوعية المواطن بحقه في الاختيار والمُشاركة في الحياة السياسية.
🔹️التنسيق مع المراكز التابعة لوزارة الصناعة لتبني وتطوير مشروعات الحرف اليدوية والتراثية، وتقديم الدعم الفني اللازم لتسويقها محليًا وعالميًا.
🔹️إقامة بعض المدارس المجتمعية بالقرى المحرومة والنائية ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني.

هذا فقد إستقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح امس، اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، والذي يزور المحافظة على مدار ثلاثة أيام، للاطلاع على ما تشهده المحافظة من طفرة تنموية غير مسبوقة على مستوى كافة القطاعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جمعية تنمية المجتمع المحلى بالبشندي اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية والحدودية لواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الانتخابات الرئاسية القادمة التضامن الاجتماعي الحرف اليدوية والتراثية الحفاظ على التراث

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 4 في حادث مروري بالوادي الجديد

توجيهات وقرارات المجلس التنفيذي لمركز الداخلة بالوادي الجديد

معرض للفن التشكيلي والخط العربي عن بانوراما تراث الواحات بالوادي الجديد (ڤيديو وصور)

مستشار رئيس الجمهورية يلتقي شباب البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بواحة الداخلة في الوادي الجديد

سلسلة قوافل زراعية للتوعية والإرشاد لتحقيق التنمية المستدامة بقرى الوادي الجديد

الأكثر قراءة

الشرطة الفرنسية تلقي القبض على يوسف عطال لاعب نيس

أخبار الأهلي.. كولر يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لمباراة ميدياما.. وكهربا يقود التشكيل المتوقع للقاء

انسحاب قوات الاحتلال من مستشفى الشفاء في غزة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا

لحظة استقبال السيسي رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بالاتحادية (فيديو)

أبرز غيابات الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

سقوط 13 تاجر مخدرات خلال اقتحام أوكار الكيف بـ6 محافظات (صور)

غدا، مؤتمر صحفي لمدربي الزمالك وأبو سليم

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليومية، السبت 25-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك السبت 25-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 25-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج السبت 25-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 24-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول يواجه مانشستر سيتي، الأهلي مع سموحة، والزمالك وفيوتشر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالابتعاد عن الدين اتباع الشيطان

تفسير حلم السمك الصغير في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة جديدة أفضل

أدعية ليلة الجمعة أو يومها للأم المتوفاة

المزيد
الجريدة الرسمية