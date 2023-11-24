مستشار الرئيس ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان جمعية تنمية المجتمع بالبشندي ويلتقيان المواطنين
أشاد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، بجودة المنتجات المحلية وقدرتها على المنافسة، وبدور جمعية تنمية المجتمع بالبشندي في توفير فرص عمل والحفاظ على التراث الواحاتي.
جاء ذلك خلال تفقّد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، جمعية تنمية المجتمع بقرية البشندي، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي.
حيثُ تم تفقد مراحل إنتاج الكليم والسجاد من غزل الصوف، ومشروع إنتاج خيوط الحرير حتى مراحل إنتاج السجاد النهائية، ومعرض المنتجات اليدوية والتراثية، بالإضافة لتفقد مبادرة البنك الزراعي المصري بالتعاون مع المحافظة لتجهيز ١٠٠ عروس من الأسر الأولى بالرعاية.
وعقد "جمال الدين" و"الزملوط" لقاءً جماهيريًا مع المواطنين والعمد والمشايخ وكبار العائلات، والذي تناول:
🔹️عرض جهود الدولة في تنمية مراكز وقرى المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والبنية التحتية.
🔹️أهمية مشاركة جميع المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وتوعية المواطن بحقه في الاختيار والمُشاركة في الحياة السياسية.
🔹️التنسيق مع المراكز التابعة لوزارة الصناعة لتبني وتطوير مشروعات الحرف اليدوية والتراثية، وتقديم الدعم الفني اللازم لتسويقها محليًا وعالميًا.
🔹️إقامة بعض المدارس المجتمعية بالقرى المحرومة والنائية ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني.
هذا فقد إستقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح امس، اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، والذي يزور المحافظة على مدار ثلاثة أيام، للاطلاع على ما تشهده المحافظة من طفرة تنموية غير مسبوقة على مستوى كافة القطاعات.
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