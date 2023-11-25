السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ اليوم صوم الميلاد لمدة 43 يوما

الكنيسة،فيتو
الكنيسة،فيتو

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، صوم الميلاد، الذي يستمر لمدة 43 يوما، ينتهي بعيد الميلاد في 7 يناير المقبل، وتقيم الكنيسة طوال تلك الفترة قداسات صباحية، وعشيات مساء، بمشاركة جميع أبناء الكنيسة.

 

معنى التجسد الإلهي

ويحمل صيام الميلاد، معنى التجسد الإلهي واستقبال الله ظاهرًا في الجسد ويتكون من، طقس الصوم من بداية الصوم على أن يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا.

Advertisements

 

ويمتاز صوم الميلاد بالإيقاع المبهج لاستقبال طفل المذود ممزوجًا بالخشوع لإعداد النفس بالتوبة لتستطيع أن تشترك مع الملائكة في عرس السماء والأرض بطفل المذود.

 

 

مدة الصوم 43 يوما ينتهي دائمًا في 7 يناير، وتشمل هذه المدة 40 يوما تصومهم الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، و3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز.

 

ويعد صوم الميلاد صومًا من الدرجة الثانية، وفيه يمتنع الصائمون عن أكل اللحوم ومنتجات الألبان، ويسمح فيه بأكل السمك في أيام الأسبوع عدا يومي الأربعاء والجمعة.

 

ومنذ أن عُرف هذا الصوم، واستقر الرأي على أن تكون عدد أيامه أربعين يوما، أضافت إليها الكنيسة القبطية الثلاثة أيام التي صامها الأنبا إبرام بن زرعه السرياني (975-978) - البطريرك "62" من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - والشعب القبطي معه قبل معجزة نقل جبل المقطم، فصار صوم الميلاد في الكنيسة القبطية 43 يومًا، وتمارس الكنيسة صوم الميلاد تذكارا لمراحم الله بالجنس البشري، ولذكرى الأيام الصعبة شقية التي سبقت مجيء السيد المسيح، وإعرابا عن الحب والطاعة للمولود من العذراء، وكذلك تهيئة النفس لاستقبال عيد الميلاد. 

 

طقس صوم الميلاد 

 

وطقس الصوم من بدايته إلى أول شهر كيهك يكون بالألحان السنوية بإضافة قسمة صوم الميلاد، وجملة ختام الصلوات الجماعية الخاصة بصوم الميلاد أيضًا، ثم مع بداية شهر كيهك يصلى الطقس الكيهكي حتى برامون عيد الميلاد المجيد. ومدة الصوم المحددة بـ 43 يوما، تصوم الكنيسة منها 40 يوما لاستقبال ميلاد السيد المسيح، كما صام موسى 40 يوما قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، والثلاثة أيام الأخرى تذكار لمعجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز كما صام الآباء الأولون في عهد البابا إبرام بن زرعة. ويعد أول من فرض صوم الميلاد بصفة رسمية في الشرق هو البابا خريستوذولس، البطريرك السادس والستون من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (1046- 1077)، في قوانينه التي حدد بها الأصوام المفروضة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طقس صوم الميلاد صوم الميلاد التجسد الإلهى الأرثوذكسية الكنيسة الأرثوذكسية

الأكثر قراءة

المستشار المالي السابق للزمالك يفجر مفاجأة بتحمل تركي آل الشيخ راتب فرجاني ساسي

إلقاء دولارات على محمد رمضان أثناء غنائه في حفله بالرياض، وقرار عاجل من الفنان

ظهور خاص لأبناء محمد رمضان في حفله بالسعودية، شاهد ماذا فعلوا على المسرح (فيديو)

صدمة في النصر السعودي بسبب كريستيانو رونالدو

غرامة مليون جنيه للشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت بسبب كروان مشاكل

العودة على قناة "dmc" بداية من الأحد المقبل

ألمانيا تشكر مصر وقطر والصليب الأحمر على الجهود المبذولة لإطلاق سراح الرهائن

أرشيف دولة المذابح.. إسرائيل سرطان يعيش على أنقاض المجازر.. سر اعتناق جيش الاحتلال عقيدة العصابات وقطاع الطرق

Advertisements

منوعات

المزيد

حقيقة ظهور تمساح في ترعة الجعفرية بالغربية (فيديو)

صورة بألف كلمة، استقبال أسرة فلسطينية لابنتهم بعد عودتها من سجون الاحتلال

الآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي TT Warsaw ببولندا

خد 7 وادفع ثمن 3 فقط، عروض العطور ومستحضرات التجميل بالجمعة البيضاء (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

خريطة بأماكن شقق الإعلان التكميلي سكن كل المصريين 3

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تساعد في علاج السرطان وتعزز المناعة.. 8 فوائد مذهلة لحبة البركة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 25 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مفتي الجمهورية: سيدنا النبي علم الصحابة كيفية ضبط تصرفاتهم بعد انتقاله

المزيد
الجريدة الرسمية