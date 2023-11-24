تفاصيل إحالة سكرتير نيابة باب الشعرية ومحامٍ بتهمة الرشوة للجنايات.. المتهمان اشتركا في استبدال حرز قضية منظورة أمام المحكمة.. والسجن المشدد العقوبة المتوقع تطبيقها

جريمة رشوة جديدة شهدتها أحد أروقة المحاكم المصرية باتهام سكرتير نيابة باب الشعرية ومحامٍ حر مقيم بمنطقة باب الشعرية بتهمة الاشتراك في استبدال حرز من أحد القضايا المنظورة أمام المحكمة، مقابل مبلغ 100 ألف جنيه.

وأمر المستشار النائب العام بإحالة المتهمين سكرتير بنيابة باب الشعرية، ومحام حر مقيم بمنطقة باب الشعرية، لمحكمة الجنايات، بتهمة الرشوة والاشتراك في استبدال حرز من أحد القضايا المنظورة أمام المحكمة، مقابل مبلغ 100 ألف جنيه.

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إحالة سكرتير ومحامي بتهمة تلقي الرشوة

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون شهر يونيو عام 2022 وحتى 1 يوليو 2023، بدائرة قسمي السيدة زينب وباب الشعرية بمحافظة القاهرة، قام المتهم الأول مكرم.ب 59 سنة بصفته موظف بنيابة باب الشعرية الجزئية، بطلب وأخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم محمد.ك، مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأخذ منه 10 آلاف جنيه مقابل تسهيل استيلائه على الحرز المرفق بالقضية رقم 1851 لسنة 1023 جنح باب الشعرية واستبداله بآخر على النحو المبين بالتحقيقات.

وبصفته سالفة الذكر سهل للمتهم الثاني والاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أوراق تحت يد جهة عمله بأن مكنه من الاستيلاء على عقد بيع وحدة سكنية من ملف القضية رقم 1181 لسنة 2023 جنح باب الشعرية، واستبداله بآخر على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني محمد.ك هارب 35 سنة محام قدم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بأن قدم للمتهم الأول مكرم.ب 59 سنة موظف بنيابة باب الشعرية الجزئية، عطية الرشوة موضوع الاتهام واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة، بأن اتفق مع المتهم الأول على ارتكاب الواقعة ومساعده بأن قام بانتزاع محتوى حرز عند بيع وحدة سكنية مضبوط في القضية، والاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات، جنح باب الشعرية لنفسه بنية التملك وتمت الجريمة.

العقوبة المنتظرة تطبيقها علي المتهمين بجريمة الرشوة والتزوير

وسعى المشرع المصري إلى مواجهة جريمة الرشوة وردع مرتكبيها، حيث وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط.

العقوبة المتوقع تطبيقها على المتهمين

وكشف فهد مرزوق المحامي أن المتهمين في تلك الواقعة ارتكبا جريمتي الرشوة والتزوير، والمشرع المصري نص في المادة 32 من قانون العقوبات، نصت على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".

وأضاف "مرزوق": لذلك يعاقب المتهمين في تلك الجريمة وفق المادة 104 من قانون العقوبات، التي تنص علي: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.

وتابع: طبقا لنص المادة 107 مكرر، يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة، إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.

وأوضح خالد رجب المحامي: تختلف عقوبة الرشوة حسب ما إذا كان المرتشي موظف عام أم لا، ونظرا لخطورتها علي المجتمع وما قد تسببه من ضياع للحقوق وفق ما نص قانون العقوبات علي عقوبتها من المادة ١٠٣ وحتى المادة ١١١.

وقال: تنص المادة ١٠٣، على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.

كما تنص المادة ١٠٤، علي أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة ١٠٣ من هذا القانون.

والمادة ١٠٥، تنص علي أنه كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.

وأوضح رجب المحامي أنه يتم معاقبة المتهمين على حسب الفعل الإجرامي فإذا كان تم ضبطه أثناء قيامه بأخذ الرشوة فيعاقب بعقوبة الرشوة، اما اذا قام بالتزوير بالفعل فهنا يحاكم علي الجريمتين ويحكم عليه بالعقوبة الأشد.