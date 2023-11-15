المشدد 5 سنوات لمدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية بتهمة الرشوة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة مدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية بالسجن المشدد 5 سنوات ومعاقبة مشرف القطاع الشمالي بحي العمرانية بالسجن المشدد 3 سنوات وبتغريم المحكوم عليهما 10 آلاف جنيه وألزمتهما المصاريف الجنائية لاتهامهما بطلب وتلقي الرشوة.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالشافي عثمان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود عبد المنعم القرموطي ومعوض ثروت رجب، وأمانة سر أشرف صلاح.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 3745 لسنة 2023 جنايات قسم العمرانية، ان المتهمين "ع. م. م" 58 سنة، يعمل مدير ادارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، "أ. ص. ا" مشرف القطاع الشمالي بحي العمرانية، 44 سنة، في تاريخ ٢٢/ ٢ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة العمرانية، قاما المتهمان وبصفتهما موظفين عموميين مدير إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية، ووكيل إدارة المتابعة الميدانية بحي العمرانية "، بأخذ رشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتيهما.

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وطلبا من "أحمد عاصم البدري" مبلغ 190 ألف جنيه، وأخذ المتهم الأول منه مبلغ 30 ألف جنيه مقابل الامتناع عن تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار الكائن ۲ شارع أحمد رمضان المتفرع من خاتم المرسلين على النحو المبين بالتحقيقات.