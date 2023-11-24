مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان نادي الهجن الدولي (صور)

تفقّد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، ترافقهما حنان مجدي نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

حيثُ تفقّدوا منصات المشاهدة ومضمار السباق وأعمال القرية التراثية الملحقة التي تضم فندق بيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية والبيئية، وأوضح المحافظ أنه جاري الانتهاء من أعمال التشطيبات؛ استعدادًا لافتتاح النادي خلال الفترة المقبلة.

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من ناحيةٍ أخرى، قام "جمال الدين" و"الزملوط" بزيارة مشروع واحة الحرير شمال مدينة الخارجة والتي تعد مشروع استثمار زراعي متكامل، يهدف لتوطين صناعة الحرير، ولَفَت المحافظ أن المشروع يُسهم في توفير فرص عمل للشباب والأسر، من خلال المشروعات الصغيرة لإنتاج خيوط الحرير بالمنازل، بالإضافة إلى عقد ورش تدريبية على إنتاج منسوجات الحرير لطلاب المدارس الزراعية والأسر المستفيدة من المشروع.

تضامنًا مع الأشقاء في فلسطين..

مستشار السيد رئيس الجمهورية ومحافظ الوادي الجديد يتابعان مبادرة المحافظة للتبرع لغزة

تضامنًا مع فلسطين الشقيقة، تابع اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مبادرة أهالي المحافظة للتبرع لدولة فلسطين على إثر الأحداث الأخيرة، ترافقهم السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والشعبية.

حيثُ تفقّد الوفد مجمع التمور التابع للمحافظة، وصرّح المحافظ أنه تم تعبئة ١٠٠ طن من التمور لنقلها إلى الأشقاء في غزة من منطلق ما يحتمه الواجب الإنساني، مُشيرًا إلى تحرك الشاحنة غدًا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري.

من ناحيةٍ أخرى، تفقّد "جمال الدين" و"الزملوط" أجنحة المعرض السنوي للسياحة والتسوق بمدينة الخارجة، ووجّه المحافظ بالتنسيق بين الغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت" لتخصيص جناح لعرض وبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

في مؤتمرٍ جماهيري..

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادي الجديد يلتقيان شباب المحافظات الحدودية (أهل مصر)

في حوارٍ مفتوح اتسم بالشفافية، والتأكيد على أن أبناء المحافظات الحدودية على رأس أولويات القيادة السياسية، التقى اللواء أحمد جمال الدين مستشار السيد الرئيس لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، شباب البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية (أهل مصر)، في مؤتمرٍ جماهيري عُقد بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بحضور السيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والسيد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، ووفد وزارة الثقافة، وأعضاء النقابات والأحزاب السياسية، وعواقل ومشايخ المحافظة.

وخلال كلمته، نقل اللواء أحمد جمال الدين تحيات السيد رئيس الجمهورية لأبناء محافظة الوادي الجديد وشباب (أهل مصر)، مؤكدًا ما يوليه سيادته من دعم واهتمام لأبناء المحافظات الحدودية وللشباب، منذ أعلنت الدولة عن استراتيجية "بناء الإنسان" عام ٢٠١٨م.

كما تحدث عن أهمية الوعي لدى الشباب، وما بذلته الدولة المصرية لأجل ترسيخ الوعي ومحاربة التطرف والإرهاب، كما أعرب عن سعادته بما شهده في المحافظة من تطور، مؤكدًا أن الهدف من الزيارة هو التحاور مع الشباب ومناقشة مطالبهم.

من جانبه، رحّب المحافظ بشباب المحافظات الحدودية، واستعرض ملامح الطفرة التنموية والمشروعات الكبرى التي تم تنفيذها بالمحافظة خلال السنوات الأخيرة، لافتًا للقاء السيد الرئيس بأبناء المحافظة عام ٢٠١٩ والذي تكلل بـ ٢٧ قرارا رئاسيا فتحت أبواب الخير للمحافظة، مُثمنًا اهتمام القيادة السياسية غير المسبوق بتنمية المحافظة في كافّة القطاعات، كما عرض الفيلم التسجيلي (غيط العنب.. بشاير الخير) الذي يستعرض واحدًا من أهم المشروعات المجتمعية التي أسهمت فيها القوات المُسلحة لتطوير المناطق العشوائية.

واستقبل "جمال الدين" و"الزملوط" أسئلة الشباب للرد عليها ومناقشتها، وشهد اللقاء عرض فيلم (هنا مصر) حول إنجازات الدولة في كافة القطاعات، واختتم بإهداء درع المحافظة تقديرًا للجهود الكريمة.

يُذكر أن المحافظة تستضيف ١٣٠ شابا وفتاة من محافظات (شمال سيناء، جنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، أسوان) ضمن فعاليات الملتقى الثالث عشر للبرنامج الرئاسي لشباب المحافظات الحدودية، والذي تستضيفه المحافظة في الفترة من ٢٢ وحتى ٣٠ نوفمبر الجاري.