الجمعة 24 نوفمبر 2023
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اقتصاد

تعرف على أبرز المخططات الاحتيالية الإليكترونية خلال الجمعة البيضاء

الجمعة البيضاء، فيتو
الجمعة البيضاء، فيتو

حذر خبراء الأمن المعلوماتي من المخاطر الاحتيالية الإلكترونية خلال الجمعة البيضاء، مبرزين أحدث التهديدات السيبرانية التي تستغل عمليات التسوق عبر الإنترنت. 

 

موسم الجمعة البيضاء 

 كشف تقرير حديث لخبراء امن المعلومات عن حدوث أكثر من 13 مليون هجوم تصيد احتيالي متعلق بالمتاجر الإلكترونية في عام 2023، إذ قلد المحتالون المتاجر الإلكترونية الشعبية، والعلامات التجارية الفاخرة، ومتاجر الأجهزة.

 

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وفقًا للخبراء تعتبر عمليات الاحتيال والتصيد الاحتيالي من أساليب المحتالين المفضلة لمحاولة كسب الأرباح المالية.

 

 ففي الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، تم التعرف  على 30,803,840 هجوم تصيد احتيالي يستهدف التسوق عبر الإنترنت، وأنظمة الدفع، والمؤسسات المصرفية واستخدم 43.5% من إجمالي هذه الهجمات (بالتحديد 13,390,142 هجومًا) منصات التجارة الإلكترونية كطعم.

 

منذ شهر أكتوبر الماضي، لوحظ تضاعف عدد أسماء النطاق التي تستخدم عبارة الجمعة البيضاء  بثلاثة أضعاف وتتنوع مواقع الويب التي تستخدم هذه الأسماء من كونها متاجر إلكترونية مزيفة إلى نسخ مقلّدة مقنعة عن متاجر إلكترونية حقيقية. 

 

كما تم التعرّف على العديد من هذه المتاجر المزيفة التي تعرض الملابس، والأدوات، والأجهزة للبيع منذ بداية الخريف واكتشف الخبراء أن أكثر المخططات الاحتيالية انتشارًا تركز على إنشاء متاجر توجه الأفراد للدفع مقابل منتجات لن يستلموها أبدًا.

 

ببيع منتجات وخدمات Apple

يتضمن مخطط احتيالي آخر دفع الضحايا لربط بطاقاتهم البنكية بحجة الدفع مقابل بضائع يشترونها، وهو ما يسمح للمحتالين بسحب الأموال تدريجيًا وإفراغ حسابات الضحايا. مثلًا، يتظاهر موقع ويب احتيالي بأنه منصة تسوق معروفة، ويستدرج الأفراد بعرض يقدم لهم قسيمة شرائية بقيمة 800 يورو مقابل 1.95 يورو فقط. وبما أنه لا وجود لهذه القسيمة الشرائية عادةً، يخسر الأفراد أموالهم لصالح المحتالين.

 

كشف الخبراء أيضًا تنفيذ المحتالين لـ 240 ألف هجوم تصيد احتيالي باستخدام أسماء علامات تجارية كبرى مثل eBay، وWalmart، وAlibaba، إلى جانب منصات محلية مثل Mercado Libre. إذ تغري احتمالية النجاح المحتالين بعملية سرقة أكبر، وبالتالي كسب أرباح أكثر، وتدفعهم إلى انتحال هوية العلامات التجارية الراقية.

 

يستهدف المحتالون عشاق التكنولوجيا أيضًا من خلال التظاهر ببيع منتجات وخدمات Apple في فترة يوم الجمعة السوداء حيث تم  اكتشاف   2.8 مليون هجوم تصيد احتيالي من هذا النوع بين شهري يناير وأكتوبر من عام 2023 كما يقع عدد من محبي ألعاب الفيديو ضحية عمليات احتيال تتظاهر ببيع منصات لعب، لكنها تسرق أموالهم بالمحصلة.

 

قالت أولجا سفيستونوفا، الخبيرة الأمنية في كاسبرسكي  تستهدف المخططات المخادعة مجال التسوق عبر الإنترنت بشكل رئيسي، لا سيما خلال المناسبات البارزة مثل الجمعة السوداء.

تخفيضات الجمعة البيضاء، سويت شيرت American eagle بـ2200 جنيه (صور)

عروض الجمعة البيضاء، الشبشب بـ 300 جنيه (صور)

 مزايا التسوق الرقمي 

ويكثف المحتالون أنشطتهم حينها، مستفيدين من الزيادة في تدفق الزوار على مواقع الويب ورغبة المتسوقين في اغتنام الخصومات لذا من الضروري توخي الحذر واعتماد ممارسات آمنة على الإنترنت، فبذلك تحمي نفسك من التهديدات المحتملة خلال استفادتك من مزايا السوق الرقمي. 

 

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الجمعة الجمعة البيضاء المخاطر الاحتيالية الانترنت التهديدات السيبرانيه

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