الجمعة 24 نوفمبر 2023
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حوادث

قرار جديد من النيابة في حادث دهس لودر لعامل في إمبابة

التصريح بدفن الجثة،
التصريح بدفن الجثة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه في حادث سير بإمبابة، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها بمعرفة مفتش الصحة لإعداد تقرير بملابسات الوفاة.


مصرع عامل في حادث سير بإمبابة


وكشفت مناظرة جثة العامل المتوفى، وجود كسور متعددة في أنحاء الجسد، وتهشم جزئي في الجمجمة، ونزيف داخلي، وإصابات حدثت نتيجة دهسه باللودر أدت إلى وفاته.


كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقت إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوفاة عامل دهسه لودر.

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على الفور أمر العقيد محمد ربيع مفتش المباحث، المقدم محمد سعودي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

بالانتقال تبين أنه أثناء سير عامل 25 عاما، بالشارع أثناء فترة الراحة من عمله، قام سائق لودر 22 عاما، بالاصطدام به، ما أدى إلى وفاته في الحال.

 

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