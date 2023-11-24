الجمعة 24 نوفمبر 2023
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حوادث

قرارات النيابة في جريمة قتل شاب لوالدته وإصابة شقيقته في مشاجرة داخل كمبوند بـ 6 أكتوبر

مديرية أمن الجيزة،
مديرية أمن الجيزة، فيتو

أصدرت نيابة الجيزة قرارات في واقعة إنهاء شاب يحمل جنسية عربية حياة والدته داخل كمبوند سكني بـ مدينة السادس من أكتوبر، وشرع في قتل شقيقته، بعد نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات عائلية.

وطالبت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة الأم المجني عليها من قبل الطبيب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة وتوقيتها وكيفية حدوثها، كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمجني عليها الثانية لبيان إمكانية سماع أقوالها من عدمه.

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ابن ينهى حياة أمه عربية الجنسية ويصيب شقيقته الأجنبية داخل كمبوند بأكتوبر

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا من أمن كمبوند خاص تابع لدائرة قسم أول أكتوبر، يفيد بالعثور على جثة سيدة تحمل جنسية دولة عربية وفتاة مصابة تحمل جنسية دولة أجنبية.

وانتقل إلى مكان البلاغ رجال المباحث وتبين أن الجثة لسيدة تحمل جنسية إحدى الدول العربية، وإلى جوارها فتاة على قيد الحياة بها إصابات بالغة.

وعلى الفور كلف اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إدارة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي كشف ملابسات الجريمة، وتم إخطار جهات التحقيق للمعاينة.

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