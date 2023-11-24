الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

مناظرة جثة عامل دهسه لودر في إمبابة، والنيابة تطلب تقرير المرور

دهس عامل، فيتو
دهس عامل، فيتو

طلبت نيابة الجيزة تقرير المرور حول مصرع عامل في حادث سير بإمبابة، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها بمعرفة مفتش الصحة لإعداد تقرير بملابسات الوفاة، كما أمرت بالتحفظ على سائق اللودر للتحقيق.


مصرع عامل في حادث سير بإمبابة


وكشفت مناظرة جثة العامل المتوفى، وجود كسور متعددة في أنحاء الجسد، وتهشم جزئي في الجمجمة، ونزيف داخلي، وإصابات حدثت نتيجة دهسه باللودر أدت إلى وفاته.


كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقت إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوفاة عامل دهسه لودر.

Advertisements

على الفور أمر العقيد محمد ربيع مفتش المباحث، المقدم محمد سعودي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

بالانتقال تبين أنه أثناء سير عامل 25 عاما، بالشارع أثناء فترة الراحة من عمله، قام سائق لودر 22 عاما، بالاصطدام به، ما أدى إلى وفاته في الحال.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

نيابة الجيزة بامبابة الادارة العامة لمباحث الجيزة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية

الأكثر قراءة

الهدنة تدخل حيز التنفيذ.. غزة تنتصر (إنفوجراف)

ضبط مستريحة الدواجن في الإسكندرية لاستيلائها على 3.3 مليون جنيه من المواطنين

استعدادات أمام سجن عوفر للإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

ضبط عصابة موظفي خدمة عملاء البنوك المزيفة للنصب

الإعدام هو الحل، زيادة كبيرة في أعداد الأغنام بأستراليا

تخفيضات الجمعة البيضاء، سويت شيرت American eagle بـ2200 جنيه (صور)

أليجري يتلقى مفاجأة سعيدة قبل صدام انتر ميلان

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل أعمال أمريكي شهير: الولايات المتحدة ستتحول لدولة فقيرة

الإعدام هو الحل، زيادة كبيرة في أعداد الأغنام بأستراليا

افتتاح أطول ناطحة سحاب في اليابان (فيديو)

ناسا تحذر: المجال المغناطيسي يهدد الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 24-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

تخفيضات الجمعة البيضاء، سعر الثلاجة يصل لـ 169 ألف جنيه (صور)

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية ليلة الجمعة أو يومها للأم المتوفاة

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

الإفتاء توضح حكم سماع المصلين لخطبة الجمعة من جهاز الراديو

المزيد
الجريدة الرسمية