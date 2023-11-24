ضبط مستريحة الدواجن في الإسكندرية لاستيلائها على 3.3 مليون جنيه من المواطنين

ضبطت مباحث الأموال العامة، إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (4 مواطنين - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتضررهم من (إحدى السيدات، مقيمة بالإسكندرية) لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الدواجن وتسمين المواشي مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنها من الاستيلاء على مبلغ (3,310,000 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، كما أكدت التحريات أن المذكورة محبوسة على ذمة إحدى القضايا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.