جيش الاحتلال يحذر من هجوم جوي محتمل من اليمن وصافرات الإنذار تدوي

هدنة غزة، حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل، من هجوم جوي محتمل قادم من اليمن، وذلك تزامنا مع دخول الهدنة في قطاع غزة منذ ساعات حيز التنفيذ.

ودوت صفارات الإنذار في إيلات بعد اشتباه بتسلل طائرة مسيرة.

هدنة الـ 4 أيام في قطاع غزة

واليوم، دخلت الهدنة الإنسانية حيِّز التنفيذ في قطاع غزة بعد 48 يومًا من العمليات العسكرية وحرب الإبادة التي قادتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يتم الإفراج عن دفعة أولى من الأسرى المدنيِّين لدى حركة حماس بعد الظهر، على ما أعلنت قطر الخميس، بينما أكَّدت حماس مبادلة أسرى إسرائيليِّين بأسرى فلسطينيِّين.

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وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في وقت سابق بأنه سيتم تسليم دفعة أولى من الأسرى المدنيين من قطاع غزة في تمام الرابعة مساء (14:00 ت ج) من اليوم الجمعة.

صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين

وأشار إلى أن عدد المفرج عنهم سيكون 13 هم نساء وأطفال.

كما أضاف أنه من الواضح أن كل يوم سيضم عددًا من المدنيين المُفرج عنهم، كما تم الاتفاق عليه، ليصل الإجمالي إلى 50 على مدى 4 أيام.

وتابع أنه سيتم من خلال أيام الهدنة جمع المعلومات حول بقية الأسرى للنظر في إمكانية أن يكون هناك أعداد أكبر يتم الإفراج عنهم وبالتالي تمديد هذه الهدنة.

من جانبها، أكدت كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، أمس، أن الهدنة تدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 7 صباحًا، مشيرةً إلى أنها تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح اليوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكريّة من الجانبين.

وأكدت أنه سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 أسيرًا إسرائيليًّا من النساء والأطفال دون الــ19 عامًا، ويُفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيّين من النساء والأطفال.

وقال باسم نعيم القيادي في حماس، إن الحركة اشترطت إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات والأطفال من السجون حسب الأقدمية.

هدنة برعاية مصرية وقطرية وأمريكية

أما في إسرائيل، فقد أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان استلام قائمة أسماء أولية للمختطفين، مضيفا أن الجهات المختصة تفحص تفاصيل القائمة وتتواصل في هذه الأثناء مع جميع عائلات الأسرى.

وأكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه في إطار اتفاق الهدنة "سيتم يوميًّا دخول 130 ألف لتر سولار وعدد أربع شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة".

وتابع: "كذلك ستبدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، حيث سيتم يوميًّا إدخال عدد 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ خمسين يومًا".

وأوضح أنه "بالتزامن مع سريان الهدنة، ستواصل مصر استقبالها لمجموعات من الجرحى والأطفال المصابين من أبناء غزة، لعلاجهم بالبلاد".

وأشار إلى أنه "سيتم استقبال الراغبين من الأجانب ومزدوجي الجنسية المحتجزين بقطاع غزة، وتسهيل سفرهم للدول التي يحملون جنسياتها".

واختتم قائلًا: "للمرة الأولى منذ بدء النزاع، سيتم السماح من الجانب المصري ببدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد، إلى قطاع غزة بناء على رغبتهم".