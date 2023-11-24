كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الأخدود بالدوري السعودي اليوم

الدوري السعودي، يستعد نادي النصر السعودي تحت قيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، ونجمه كريستيانو رونالدو، للظهور من جديد في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولي، عندما يواجه فريق الاتفاق في مسابقة دوري روشن السعودي اليوم الجمعة.

ويدخل فريق النصر اللقاء في وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وذلك برصيد 28 نقطة، وذلك عقب الفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراة، وتلقى الهزيمة في لقاءين فقط.

بينما يخوض فريق الأخدود مباراة النصر، وهو في المركز السادس عشر، ولا بديل أمامه سوى الفوز ومحاولة تحسين مركزه في المسابقة من أجل الابتعاد عن دوامة الهبوط.

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تشكيل النصر المتوقع ضد الأخدود في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يخوض المدرب البرتغالي المخضرم لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، مباراة الأخدود بتشكيل يضم:"

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: أليكسيس تيليس - إيمريك لابورت - عبد الله الخيبري - عبد الله العمري.

في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - أوتافيو.

في خط الهجوم: تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي

وتنطلق المباراة اليوم الجمعة وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم 2023/2024 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وذلك على أرضية ستاد «الأول بارك» معقل العالمي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي

وتُعد مجموعة قنوات SSC السعودية، هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي.

ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم، برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز خلال 11 مباراة، والتعادل في مباراتين والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم وتسجيل 34 هدفًا وتلقى 8 أهداف.

1- الهلال 35 نقطة

2- النصر 31

3- الأهلي 26 نقطة

4- التعاون 25 نقطة

5- الاتحاد 24 نقطة

6- الفتح 24 نقطة

7- الاتفاق 21 نقطة

8- الفيحاء 16 نقطة

9- الوحدة 16 نقطة

10- ضمك 15 نقطة

11- الشباب 15 نقطة

12- الخليج 13 نقطة

13- أبها 13 نقطة

14- الرياض 12 نقطة

15- الطائي 11 نقطة

16- الأخدود 10 نقاط

17- الرائد 9 نقاط

18- الحزم 7 نقاط.

مواعيد مباريات الجولة الـ14 من الدوري السعودي

اليوم الجمعة 24/ 11

التعاون × الرياض 5 مساءً

اتحاد جدة × الاتفاق 5 مساءً

النصر × الأخدود 8 مساءً

الطائي × الرائد 8 مساءً

غدا السبت 25/ 11

الهلال × الحزم 5 مساءً

ضمك × أبها 8 مساءً

الوحدة × الخليج 8 مساءً

أهلي جدة × الشباب 8 مساءً

الفتح × الفيحاء 8 مساءً

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، عن وجود مفاوضات بين أحد الأندية السعودية، ونادي لاتسيو الإيطالي من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي تشيرو إيموبيلي.

وأكد موقع "thelaziali" الإيطالي، أن هناك ناديًا سعوديًا يفكر في التعاقد مع قائد لاتسيو تشيرو إيموبيلي في يناير المقبل.

وخاض إيموبيلي 15 مباريات رفقة نادي لاتسيو بجميع البطولات بواقع 942 دقيقة، حيث لم يتمكن سوى من تسجيل أربعة أهداف فقط، دون أن يصنع أي هدف.

وارتبط اسم إيموبيلي بالانتقال لنادي الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث لم تنجح الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وكشفت تقارير سعودية عن طلب إدارة نادي الهلال السعودي خمسة حكام أجانب من أجل مواجهة الديربي المرتقبة أمام النصر.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها أن إدارة الهلال قد تقدمت بطلب 5 حكام أجانب لقيادة مواجهة النصر.

وتعتبر تلك المرة الأولى خلال الموسم الجاري، التي يطلب فيها ناد بالدوري السعودي طاقما كاملا من الحكام الأجانب.

ويتكون طلب الهلال من حكم ساحة ومساعديه، وحكم تقنية الفيديو ومساعده.