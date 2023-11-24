الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

كريستيانو رونالدو يقود النصر أمام الأخدود بالدوري السعودي اليوم

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

الدوري السعودي، يستعد نادي النصر السعودي تحت قيادة المدرب البرتغالي  لويس كاسترو، ونجمه كريستيانو رونالدو، للظهور من جديد في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك عقب نهاية فترة التوقف الدولي، عندما يواجه فريق الاتفاق في مسابقة دوري روشن السعودي اليوم الجمعة.

ويدخل فريق النصر اللقاء في وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وذلك برصيد 28 نقطة، وذلك عقب الفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراة، وتلقى الهزيمة في لقاءين فقط.
بينما يخوض فريق الأخدود مباراة النصر، وهو في المركز السادس عشر، ولا بديل أمامه سوى الفوز ومحاولة تحسين مركزه في المسابقة من أجل الابتعاد عن دوامة الهبوط.

Advertisements

تشكيل النصر المتوقع ضد الأخدود في الدوري السعودي

ومن المتوقع أن يخوض المدرب البرتغالي المخضرم لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، مباراة الأخدود بتشكيل يضم:"

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

في خط الدفاع: أليكسيس تيليس - إيمريك لابورت - عبد الله الخيبري - عبد الله العمري.

في خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا - أوتافيو.

في خط الهجوم: تاليسكا - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

موعد مباراة النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي

وتنطلق المباراة اليوم الجمعة وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم 2023/2024 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وذلك على أرضية ستاد «الأول بارك» معقل العالمي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي

وتُعد مجموعة قنوات SSC السعودية، هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الأخدود في الدوري السعودي.

ترتيب الدوري السعودي 

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم، برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز خلال 11 مباراة، والتعادل في مباراتين والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم وتسجيل 34 هدفًا وتلقى 8 أهداف.

1- الهلال 35 نقطة

2- النصر 31

3- الأهلي 26 نقطة

4- التعاون 25 نقطة

5- الاتحاد 24 نقطة

6- الفتح 24 نقطة

7- الاتفاق 21 نقطة

8- الفيحاء 16 نقطة

9- الوحدة 16 نقطة

10- ضمك 15 نقطة

11- الشباب 15 نقطة

12- الخليج 13 نقطة

13- أبها 13 نقطة

14- الرياض 12 نقطة

15- الطائي 11 نقطة

16- الأخدود 10 نقاط
17- الرائد 9 نقاط

18- الحزم 7 نقاط.

مواعيد مباريات الجولة الـ14 من الدوري السعودي

اليوم الجمعة 24/ 11

التعاون × الرياض 5 مساءً

اتحاد جدة × الاتفاق 5 مساءً

النصر × الأخدود 8 مساءً

الطائي × الرائد 8 مساءً

غدا السبت 25/ 11

الهلال × الحزم 5 مساءً

ضمك × أبها 8 مساءً

الوحدة × الخليج 8 مساءً

أهلي جدة × الشباب 8 مساءً

الفتح × الفيحاء 8 مساءً

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، عن وجود مفاوضات بين أحد الأندية السعودية، ونادي لاتسيو الإيطالي من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي تشيرو إيموبيلي.

وأكد موقع "thelaziali" الإيطالي، أن هناك ناديًا سعوديًا يفكر في التعاقد مع قائد لاتسيو تشيرو إيموبيلي في يناير المقبل.

وخاض إيموبيلي 15 مباريات رفقة نادي لاتسيو بجميع البطولات بواقع 942 دقيقة، حيث لم يتمكن سوى من تسجيل أربعة أهداف فقط، دون أن يصنع أي هدف.

وارتبط اسم إيموبيلي بالانتقال لنادي الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث لم تنجح الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وكشفت تقارير سعودية عن طلب إدارة نادي الهلال السعودي خمسة حكام أجانب من أجل مواجهة الديربي المرتقبة أمام النصر.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها أن إدارة الهلال قد تقدمت بطلب 5 حكام أجانب لقيادة مواجهة النصر.

وتعتبر تلك المرة الأولى خلال الموسم الجاري، التي يطلب فيها ناد بالدوري السعودي طاقما كاملا من الحكام الأجانب.

ويتكون طلب الهلال من حكم ساحة ومساعديه، وحكم تقنية الفيديو ومساعده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

البرتغالي لويس كاسترو ترتيب الدوري السعودي للمحترفين مارسيلو بروزوفيتش

مواد متعلقة

ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهات اليوم

تأجيل عودة بعثة منتخب الشباب من تونس 24 ساعة

التفاصيل الكاملة للقائمة الأولية لمنتخب مصر المشاركة بكأس الأمم الإفريقية

حقيقة اقتراب تولي سيد عبد الحفيظ منصب مدير منتخب مصر

نجم الهلال يقترب من المشاركة أمام النصر بدربي الرياض

مجموعة نارية للمنتخب السعودي بأمم أسيا 2024

20 لاعبا في القائمة الأولية لمنتخب الشاطئية لكأس العالم

أزمة جديدة للحكام بسبب تعنت بيريرا، واجتماع عاجل لمجلس الجبلاية

الأكثر قراءة

الشرطة الفرنسية تلقي القبض على يوسف عطال لاعب نيس

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا

انسحاب قوات الاحتلال من مستشفى الشفاء في غزة

أخبار الأهلي.. كولر يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لمباراة ميدياما.. وكهربا يقود التشكيل المتوقع للقاء

أبرز غيابات الزمالك أمام أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

لحظة استقبال السيسي رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بالاتحادية (فيديو)

سقوط 13 تاجر مخدرات خلال اقتحام أوكار الكيف بـ6 محافظات (صور)

نقطة ضعف في القمر الصناعي العسكري لكوريا الشمالية

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليومية، السبت 25-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج، حظك السبت 25-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 25-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج السبت 25-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 24-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول يواجه مانشستر سيتي، الأهلي مع سموحة، والزمالك وفيوتشر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالابتعاد عن الدين اتباع الشيطان

تفسير حلم السمك الصغير في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة جديدة أفضل

أدعية ليلة الجمعة أو يومها للأم المتوفاة

المزيد
الجريدة الرسمية