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ثقافة وفنون

منى زكي: محتاجين نغير قوانين كتير للمرأة والطفل

منى زكي، فيتو
منى زكي، فيتو

أعربت الفنانة منى زكي عن سعادتها باستطاعتها التأثير في إعادة النظر في قانون الوصاية على الأطفال، من خلال مسلسلها تحت الوصاية الذي نافست به في موسم دراما رمضان 2023.

في هذا السياق، قالت منى زكي خلال لقائها مع برنامج Arabwood: حق أي ست إنها تكون الوصية على ولادها وإن شاء الله يتم تغيير القانون، فيه قضايا كتير تخص المرأة والطفل وقوانين محتاجين إعادة النظر فيها ونغيرها.

وعن مشاركتها في مهرجان ضيافة وجمع تبرعات من أجل أهالي غزة، أردفت: سعيدة بالتبرعات لشعب فلسطين، مفيش حاجة ليها معنى، ولا أي إنجاز شخصي له معنى، وسط قتل ناس بتتعرضله دون وجه حق ومنتهى الظلم.

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وتابعت منى زكي رأيها في حمل الدورة التي تكرمت بها من مهرجان ضيافة اسم الراحلة فاتن حمامة، قائلةً: رأيي ميساويش حاجة قدام موهبتها وقبولها وما قدمت للفن عمومًا وديه بردو حاجة جميلة جدًا وحلوة إنهم افتكروا سيدة الشاشة العربية، وبحب فيلم دعاء الكروان ليها جدًا أكتر واحد.

علي الجانب الأخر، وجهت منى زكي كلمة لأهالي فلسطين لحظة تكريمها من مهرجان ضيافة، قائلةً: بعد الأحداث الأخيرة كلنا اتغيرنا، فيه حاجة جوانا اتغيرت فيه حاجة اتكسرت ومتهيألي مش هترجع غير لما يبقى شعب فلسطين حر، اتعلمت في الفترة دي هو أن الإنسانية محدش بيعلمهالك، الإنسانية أنت بتتولد بيها وبتبقى جواك وعارف إيه قواعدها من غير منظمات تحطلك يعني إيه تبقى إنسان.

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المراة والطفل القانون دعاء الكروان دراما رمضان 2023 دراما رمضان الفنانة مني زكي

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