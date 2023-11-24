أهلي 2010 يواجه حلوان العام اليوم في بطولة منطقة القاهرة

الأهلي 2010، يلتقي فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠١٠ اليوم الجمعة مع ضيفه حلوان العام، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.

الأهلي 2010 يواجه حلوان

يدخل «أهلي ٢٠١٠» المباراة وفي رصيده ٢٤ نقطة جمعها من الفوز في ٨ مباريات بالعلامة الكاملة، على حساب الداخلية ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - صفر، وعلى حلوان ٢ - صفر اعتباريًا للانسحاب، وعلى مكادي ١١ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وعلى الشمس ٣ - صفر، وعلى أبو السعود ٤ - صفر، وعلى العبور ٥ - صفر، مسجلًا ٣٤ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

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الجهاز الفني لفريق أهلي 2010

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠١٠ تامر حفنى مديرًا فنيًا، وأحمد عطية مدربًا عامًا، وصالح المغازى مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق ومحمد وائل إخصائي التدليك

أهلي 2007 يتعادل مع بيراميدز

من ناحية أخرى تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 خارج ملعبه مع بيراميدز، سلبيًّا بدون أهداف، قبل أن يخسر بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس الخميس الخميس، ضمن الجولة ١٣ من بطولة الجمهورية.

وبدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: إياد مدحت - محمد السيد - كريم عمرو - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - سيف أحمد - عمر كمال - حازم عاشور - مصطفى بهجت.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

وشارك محمد أشرف بدلًا من مصطفى بهجت، وأحمد الشيخ بدلًا من حازم عاشور، ومازن هاني بدلًا من كريم عيد.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2007» رصيده إلى ٣١ نقطة، بعدما فاز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وفاز بركلات الترجيح، وتعادل في مباراتين وخسر بركلات الترجيح، وخسر مباراة واحدة.

وفاز «أهلي 2007» على كل من فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًّا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام طلائع الجيش صفر - ١، وتعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًّا وخسر بركلات الترجيح، مسجلًا ٢٤ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.

الجهاز الفني لفريق أهلي 2007

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.