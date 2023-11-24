الجمعة 24 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأوقاف: برامج تدريبية غير مسبوقة للأئمة والواعظات في عهد الرئيس السيسي

علماء وزارة الأوقاف،
علماء وزارة الأوقاف، فيتو

أكدت وزارة الأوقاف أنها اتخذت من التدريب النوعي التراكمي المكثف المستمر خطأ ومنهجا ثابتا في صقل مهارات الأئمة والواعظات واستحدثت العديد من البرامج التدريبية وتوسعت في الشراكة مع المؤسسات المعنية بصناعة الفكر وبناء الشخصية ونشر الوعي المستنير.  

البرامج والدورات التدريبية للأئمة في وزارة الأوقاف 

وأشارت إلى أنه من أهم البرامج والدورات المتخصصة التي استحدثتها الأوقاف في ضوء توجيه واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء قدرات الأئمة والواعظات: برنامج قادة فكر ورائدات فكر، وكل من دورة المهارات الإعلامية والمفاهيم الاستراتيجية، ودورات إعداد الأئمة الجدد، والدورة المتكاملة ودورات الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف المصرية التي تم افتتاحها يناير ٢٠١٩ م وصارت أهم وأقوى صرح عالمي متخصص في تأهيل وتدريب الأئمة والواعظات.

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 فضلا عن دورات التميز الدعوي المشتركة مع الأزهر الشريف، والدورات المشتركة بين الأوقاف والأزهر والإفتاء والهيئة الوطنية للإعلام، والدورات المتخصصة المشتركة مع الجامعات المصرية في التخصصات اللغوية والثقافية المختلفة من علم النفس وعلم الاجتماع وعلوم الحضارة والعمران.

إضافة إلى برنامج البناء الثقافي الميداني للائمة والواعظات، وكل ذلك بكثافة غير مسبوقة وتتابع مستمر، وتدرج في مستويات التدريب مع الاستعانة بأفضل المدربين كفاءة وأكثرهم تميزا في مختلف المجالات. 

وأكدت الوزارة أن هذه البرامج والدورات المكثفة التي لا تنقطع أسهمت في رفع مستوى الأئمة والواعظات وأدائهن المتميز في مختلف المجالات وانعكس ذلك على تنوع الأنشطة والفعاليات الدعوية والتثقيفية بكثافة وحيوية وأداء غير مسبوق.

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الأئمة والواعظات الجامعات المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج البناء الثقافي وزارة الأوقاف علم الاجتماع عهد الرئيس السيسي

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