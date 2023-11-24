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رياضة

أهلي 2009 يواجه فيوتشر اليوم في بطولة الجمهورية

الأهلي 2009، فيتو
الأهلي 2009، فيتو

الأهلى 2009، يلتقى فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٩ اليوم الجمعة خارج ملعبه مع فيوتشر، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، ضمن الجولة ١١ من بطولة الجمهورية.

الأهلي 2009 يواجه فيوتشر

يدخل «أهلي ٢٠٠٩» المباراة وفي رصيده ٢٤ نقطة، من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في مباراة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراة وخسارة ركلات الترجيح، والخسارة في مباراتين.

وخسر أهلي ٢٠٠٩ أمام زد صفر - ١، قبل أن يفوز على الجونة ٤ - صفر، وعلى القناة ١ - صفر، وعلى بلدية المحلة ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - ١، وعلى سيراميكا ٢ - ١، وعلى الزمالك ٢ - صفر، وعلى دجلة ٢ - صفر، وتعادل مع الإسماعيلي ١ - ١ وخسر ركلات الترجيح ٤ - ٥، وخسر أمام إنبي ١ - ٣، وتعادل مع البنك الأهلي ١ - ١ وفاز بركلات الترجيح ٣ - ١، مسجلًا ٢١ هدفًا مقابل ٩ أهداف في مرماه.

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الجهاز الفني لفريق أهلي 2009

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٩ بالأهلي كلا من ياسر محمدين مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأحمد بلبل الهادي مدرب الحراس، وأحمد إبراهيم الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

أهلي 2007 يتعادل مع بيراميدز 

من ناحية أخرى تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007  خارج ملعبه مع بيراميدز، سلبيًّا بدون أهداف، قبل أن يخسر بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس الخميس الخميس، ضمن الجولة ١٣ من بطولة الجمهورية.

وبدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: إياد مدحت - محمد السيد - كريم عمرو - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - سيف أحمد - عمر كمال - حازم عاشور - مصطفى بهجت.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

وشارك محمد أشرف بدلًا من مصطفى بهجت، وأحمد الشيخ بدلًا من حازم عاشور، ومازن هاني بدلًا من كريم عيد.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2007» رصيده إلى ٣١ نقطة، بعدما فاز في ٩ مباريات وتعادل في مباراة واحدة وفاز بركلات الترجيح، وتعادل في مباراتين وخسر بركلات الترجيح، وخسر مباراة واحدة.

وفاز «أهلي 2007» على كل من فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًّا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر، وخسر أمام طلائع الجيش صفر - ١، وتعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًّا وخسر بركلات الترجيح، مسجلًا ٢٤ هدفًا مقابل ٤ أهداف في مرماه.

الجهاز الفني لفريق أهلي 2007

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

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