محافظ شمال سيناء يلتقي وفدا فرنسيا استعدادا لاستقبال سفينة طبية لعلاج مصابي غزة (فيديو)

التقى اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،اليوم، وفد فرنسي برئاسة العقيد فوشون جيريك الملحق العسكري والعقيد مارك جاكو رئيس الوفد في السفارة الفرنسية بالقاهرة، لمناقشة استعداد ميناء العريش البحري لاستقبال السفينة الفرنسية "ديكسموت" الطبية لعلاج مصابي غزة.

محافظ شمال سيناء يلتقي بوفد فرنسي

ورحب المحافظ بالوفد الفرنسي، مؤكدا توفير كافة المتطلبات للوفد، حيث استعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لاستقبال المساعدات الخاصة بقطاع غزة، وتخزينها في مخازن مؤمنة في مدينة العريش وإعادة ايصالها إلي قطاع غزة عبر معبر رفح البري بشمال سيناء.

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وأكد الوفد الفرنسي استعداده في علاج المصابين الفلسطينيين حال وصول السفينة الفرنسية في ميناء العريش البحري بطاقم طبي كامل،حيث السفينة مجهزة على أعلى مستوى.



وأشار الوفد الفرنسي إلي أن السفينة طبية وتحتوي على ٤٠ سريرا و٢ غرفة عمليات وطاقم من الجراحين الكبار، و٢٥ سريرا للقسم الداخلي، و١٥ عناية متوسطة، وعلاج للأطفال يتضمن ٥ أسرة طبية