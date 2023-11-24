استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفدًا من شركة تي سي أي سنمار الهندية للكيماويات برئاسة بي إس جايارامان رئيس الشركة حيث سلم وفد الشركة للوزير نسخة من تقريرها الخامس للاستدامة بعنوان "خمس سنوات من الاستدامة" والذي يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال اللقاء أكد الملا أن قطاع البترول يحرص على تطبيق مبادئ الاستدامة والمسئولية المجتمعية كجزء أصيل من استراتيجية عمله، لافتًا إلى المجهودات المكثفة التي شهدتها السنوات الأخيرة في هذا المجال والتي تعكس اهتمام القطاع به بشكل أوسع متمثلة في تشكيل منظومة عمل جديدة لتطبيق استراتيجية الاستدامة والمسئولية المجتمعية لتعمل على توحيد جهود مختلف شركات القطاع تحت مظلة هذه الاستراتيجية، وأنه في ضوء هذا الاهتمام صار بكل شركة من شركات القطاع إدارة متخصصة للتنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية تطبق خطط العمل للمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية بمناطق الانتاج.

Advertisements

ورحب الوزير بمبادرة الشركة الهندية بتسليم الوزارة نسخة من تقريرها للاستدامة في إطار توطيد علاقات التعاون بين الجانبين مؤكدًا أن الوزارة حريصة على الاستفادة من جهود الشركة في الاستدامة والمسئولية المجتمعية ضمن منظومة القطاع.

وزير البترول يستقبل وفدًا من شركة تي سي أي سنمار الهندية للكيماويات

وسلط التقرير الضوء على إنجازات شركة تي سي أي سنمار للكيماويات فيما يتعلق بأداء الاستدامة لديها خلال الخمس سنوات الماضية ما بين 2018 و2023، إذ أشار إلى التحسن الشامل فى أداء الشركة بما يتماشى مع اعتماد معايير بيئية قياسية والالتزام بتنمية المجتمع والبيئة المحيطة، خاصة مع الدعم والتشجيع المستمر الذي تتلقاه الشركة من الحكومة المصرية وجميع الأطراف المعنية.

ومن جانبه قال بي إس جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة تي سي آي سنمار للكيماويات أن الشركة أظهرت تقدمًا مذهلًا في معاييرها البيئية والاجتماعية والحوكمة على مدار السنوات الخمس الماضية، فقد قطعنا شوطًا كبيرًا وأدركنا أهمية دمج الممارسات المستدامة في عملياتنا، كما قمنا بتنفيذ تدابير كثيرة للتخفيف من البصمة البيئية لمصنعنا، مثل اعتماد تقنيات أكثر نظافة للإنتاج، والعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحسين استخدام الموارد، بهدف تقليل استهلاك الطاقة الإجمالية للمصنع، ولقد ساهمت كل هذه الإجراءات بشكل كبير فى تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة عملياتنا اليومية".

وزير البترول يستقبل وفدًا من شركة تى سى أى سنمار الهندية للكيماويات

وأضاف جايارامان أعطت شركة تي سي آي سنمار الأولوية للمسئولية المجتمعية من خلال المشاركة الفعالة مع المجتمعات المحلية والمحيطة، مع الاهتمام بتعزيز رفاهية الموظفين ودعم مبادرات التعليم والرعاية الصحية، ومن خلال إصدار التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة السنوية على مدار السنوات الخمس الماضية، وأثبتت شركة تي سي آي سنمار التزامها بالاستدامة وكانت مثالًا يحتذى به لشركات أخرى في الصناعة لاتباع هذه الممارسة، وتحفيز التغيير الإيجابي والمساهمة فى مستقبل أكثر إشراقًا واستقرارًا.

وتستثمر الشركة الهندية في مصر وتطور من قدراتها لتصنيع الصودا الكاوية والبولي فينيل كلورايد وكلوريد الكالسيوم من خلال منشآتها الصناعية في بورسعيد.

وحضر اللقاء المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني والمهندس محمد زكي نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للعمليات.