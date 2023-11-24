ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهات اليوم

الدوري السعودي ، ينتظر عشاق الكرة السعودية والعربية اليوم الجمعة،عودة دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2023- 2024، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر أن يعود مباريات الدوري السعودي اليوم الجمعة.

ويبحث عشاق الكرة العربية عن ترتيب الدوري السعودي، ومواعيد مباريات تلك الجولة «الرابعة عشرة النارية والمرتقبة، في دوري روشن للمحترفين.

ترتيب الدوري السعودي

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم، برصيد 35 نقطة جمعها من الفوز خلال 11 مباراة، والتعادل في مباراتين والحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم وتسجيل 34 هدفًا وتلقى 8 أهداف.

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1- الهلال 35 نقطة

2- النصر 31

3- الأهلي 26 نقطة

4- التعاون 25 نقطة

5- الاتحاد 24 نقطة

6- الفتح 24 نقطة

7- الاتفاق 21 نقطة

8- الفيحاء 16 نقطة

9- الوحدة 16 نقطة

10- ضمك 15 نقطة

11- الشباب 15 نقطة

12- الخليج 13 نقطة

13- أبها 13 نقطة

14- الرياض 12 نقطة

15- الطائي 11 نقطة

16- الأخدود 10 نقاط

17- الرائد 9 نقاط

18- الحزم 7 نقاط.

مواعيد مباريات الجولة الـ14 من الدوري السعودي



اليوم الجمعة 24/ 11

التعاون × الرياض 5 مساءً

اتحاد جدة × الاتفاق 5 مساءً

النصر × الأخدود 8 مساءً

الطائي × الرائد 8 مساءً

غدا السبت 25/ 11

الهلال × الحزم 5 مساءً

ضمك × أبها 8 مساءً

الوحدة × الخليج 8 مساءً

أهلي جدة × الشباب 8 مساءً

الفتح × الفيحاء 8 مساءً

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، عن وجود مفاوضات بين أحد الأندية السعودية، ونادي لاتسيو الإيطالي من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي تشيرو إيموبيلي.

وأكد موقع "thelaziali" الإيطالي، أن هناك ناديًا سعوديًا يفكر في التعاقد مع قائد لاتسيو تشيرو إيموبيلي في يناير المقبل.

وخاض إيموبيلي 15 مباريات رفقة نادي لاتسيو بجميع البطولات بواقع 942 دقيقة، حيث لم يتمكن سوى من تسجيل أربعة أهداف فقط، دون أن يصنع أي هدف.

وارتبط اسم إيموبيلي بالانتقال لنادي الشباب، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث لم تنجح الصفقة في اللحظات الأخيرة.

وكشفت تقارير سعودية عن طلب إدارة نادي الهلال السعودي خمسة حكام أجانب من أجل مواجهة الديربي المرتقبة أمام النصر.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية وفقا لمصادرها أن إدارة الهلال قد تقدمت بطلب 5 حكام أجانب لقيادة مواجهة النصر.

وتعتبر تلك المرة الأولى خلال الموسم الجاري، التي يطلب فيها ناد بالدوري السعودي طاقما كاملا من الحكام الأجانب.

ويتكون طلب الهلال من حكم ساحة ومساعديه، وحكم تقنية الفيديو ومساعده.

وأشار تقرير صحيفة الرياضية إلى أن لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي تسعى لاستقطاب حكام النخبة من قارة أوروبا للديربي وتحديدا من إيطاليا.

واستعانت اللجنة بحكام أوروبيين في 10 مباريات منذ بداية الموسم الجاري، وكان أبرزهم الهولندي داني ماكيلي والذي قاد مواجهة الاتحاد ضد الأهلي في دربي جدة.

تلقى الجهاز الفني لفريق النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، صدمة، قبل المواجهة المرتقبة ضد نظيره الهلال ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكشفت صحيفة "الرياضية" اليوم الاثنين، أن إيمريك لابورت، مدافع نادي النصر لن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة الأخدود القادمة، كما سيغيب عن مواجهة الهلال في ديربي الرياض، يوم 1 ديسمبر القادم.

وأوضحت الصحيفة أن طبيب النادي أوضح للبرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق، أن لابورت لن يكون جاهزًا للمشاركة في الفترة المقبلة، بسبب عدم التئام الجرح الذي تعرض له في القدم أثناء تواجده في مسبح منزله.

وأكدت غياب لابورت عن مواجهة الأخدود، بالإضافة إلى مباراة بيرسبوليس الإيراني، في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، وتحوم الشكوك حول لحاقه بمواجهة الهلال.

ويحل النصر ضيفًا على نظيره الهلال، 1 ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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