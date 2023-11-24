من سائق توك توك إلى ممثل في بطن الحوت، حكاية كروان مشاكل المثير للجدل

تصدر مسلسل “بطن الحوت”، مؤشرات البحث علي موقع “جوجل”، في الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهر فيه أحد الأشخاص، الذي يدعى “كروان مشاكل”، وهو ما جعل أبطال المسلسل في مرمى نيران الجمهور، بسبب الاستعانة به في الحلقة الثانية.

في هذا السياق، تكشف “فيتو" في السطور التالية، الكثير من المفاجأة عن “كروان مشاكل”، الذي تصدر تريند “جوجل”، بعد ظهوره في بطن الحوت.

“سواق توك توك”

يعتبر كروان مشاكل، أحد مشاهير “التيك توك”، والذي ظهر منذ عام، في أحد الفيديوهات المثيرة للجدل، مع إحدى السيدات التي تكبر عنه، وادعى وقتها أنه متزوج منها، ليظهر بعدها في أحد البرامج التلفزيونية، ويؤكد أن ظهوره مع هذه السيدة كان عبارة عن مشهد تمثيلي، وأنه ادعى الزواج خوفًا من الحبس.

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وبدأ “كروان”، بعد هذا الفيديو، الظهور بصفة دورية، عبر موقع “التيك توك”، ليشارك المتابعين في لايفات التحدي، مع المشاهير والنجوم، وهو ما تسبب في الهجوم عليه، بسبب طريقة كلامه الخارجة.

كروان أكد، أن عمله الأساسي هو “سائق توك توك”، ولكنه ترك تلك المهنة بعد الشهرة، ليطلق علي نفسه “بلوجر وتيك توكر".

“مشاكل في بطن الحوت”

المثير للجدل، أن كروان، ظهر في أحد المشاهد التمثيلية في مسلسل “بطن الحوت”، ليتعرض بعدها أبطال العمل، للهجوم الحاد من الجمهور، بسبب الاستعانة به، رغم انعدام خبراته التمثيلية، وطريقة حديثة أمام الجمهور، وطالب الكثير من المتابعين، من أبطال العمل، بإصدار بيان اعتذار عن هذه الواقعة.

إشادة يسري نصر الله

وتأتي المفاجأة غير المتوقعة، أن المخرج يسري نصر الله، كشف عن رأيه في مشاركة نجم التيك توك كروان مشاكل في إحدى حلقات مسلسل بطن الحوت الذي عرضت حلقاته الثلاث الأولى منذ ساعات.

وعبر موقع الفيس بوك نشر منشورًا نصه: «لفت نظري إن ناس إن كذا حد سألني عن رأيي في كروان مشاكل في مسلسل «بطن الحوت»، أنا ما كنتش عارف مين كروان مشاكل أصلا ومش من متابعين ترندات تيك توك وانستجرام».

وأضاف:«سألت وعرفت إنه طالع في مشهدين في الحلقة التانية. مشهدين عجبوني جدًا لإن فيهم حاجة» حقيقية « حاجة بحبها لما أشوف شخصية ثانوية ويبقى انطباعي إنها حقيقية ومش مجرد حد بييجي «يدلي بأقواله» حد بيحسسني إن وراه حكاية وحياة ماعرفهاش وغالبا مش حعرفها بس نفسي أعرفها، ساعات كمخرج بدور على ده، بدور على «وش» مش بيمثل بس هو ببساطة حقيقي».

يذكر أن مسلسل "بطن الحوت" مكون من 15 حلقة وبطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي.