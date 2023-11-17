تعرف على موعد عرض مسلسل بطن الحوت

أعلنت منصة "شاهد vip" عن موعد عرض مسلسل "بطن الحوت" بطولة محمد فراج وباسم سمرة، ونشرت إعلان المسلسل الذي تحدد عرضه يوم 23 نوفمبر.

ويظهر من الإعلان أن باسم سمرة ومحمد فراج يقدمان دور شقيقان، ويطلب باسم سمرة من محمد فراج الذي يعمل صانع فخار، العمل معه في المخدرات لأنه لن يشك فيه أحد كونه شخص متدين وملتحي، ونرى خلافات بينهما.

يذكر أن محمد فراج عرض له مؤخرا فيلم "فوي! فوي! فوي!"، وتدور أحداثه حول أحداث حقيقية في إطار درامي كوميدي حول "حسن" الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل كحارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا وفي هذه الرحلة يلتقي بالعديد من الشخصيات ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.

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فيلم "فوي! فوي! فوي!" من بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، محمد عبد العظيم، حنان يوسف، حجاج عبد العظيم، بسنت شوقي.

مسلسل "بطن الحوت" مكون من 15 حلقة وبطولة محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، زينب غريب، حسن أبو الروس، ترنيم هاني، سارو شديد ومن ضمن ضيوف الشرف تامر حبيب، أمينة خليل، وأحمد فهمي