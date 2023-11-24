الكويتي حمود الخضر يتصدر تريند اليوتيوب بـ فلسطين بلادي

أطلق الفنان الكويتي الشاب حمود الخضر أغنية بعنوان: "فلسطين بلادي"، عبر قناته علي موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

في هذا السياق، تصدرت الأغنية تريند اليوتيوب، بعد أن وصلت نسبة مشاهدتها لـ 3 ملايين و800 ألف في 8 أيام، لتصل إلى التريند السادس.

أغنية “فلسطين بلادي”، من ألحان حمود الخضر وكلمات عجلان ثابت تضامنا مع فلسطين في هذه المرحلة العصيبة التي تعيشها غزة، مرفقة بكليب أنجزه باسل ناصر.

الفنان الكويتي حمود الخضر عبّر عن دعمه ومساندته للفلسطينيين في غزة من خلال أغنية لحنها من كلمات: عجلان ثابت بعنوان: فلسطين بلادي، وأنجزها مصورة المخرج باسل ناصر.

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"لن نسكت لن نستسلم لا، لا لا لا. نفديك لنحيا يا فلسطين، فلسطين بلادي. نحملها جرحًا أو أملًا، لا لا لا، ورح نبقى فيها ليوم الدين، فلسطين بلادي". هذا أحد مقاطع الأغنية التي أنتجها علي شحاتة، ووزع لحنها صهيب العوضي،

أدار تصوير الكليب كان دولو، بينما اعتمدت مشاهد التقطها عدد من المصورين في فلسطين: لطيفة عبد اللطيف، وفي تركيا: أسامة نعمان، وفي الكويت: عبد العزيز سالم، وفي المغرب: محمد أمين الرشيد، وطه بن السالمية، وفي العراق: محمد خليفة، وفي الأردن: زنوبيا.