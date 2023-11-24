رئيس الإنجيلية: مصر أحرزت تقدما ملحوظا على كافة المستويات خلال 10 أعوام

أكد الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن مصر شهدت في العشر سنوات الماضية تغيير غير مسبوق في إطار المواطنة ومجتمع العدالة والتنمية.

وأوضح رئيس الإنجيلية، أن التطور الذي تشهده مصر ليس فقط في منظومة الإصلاح الاقتصادي وشجاعة القرار ولكن في الحزمة الاجتماعية التي تبنتها الدولة المصرية في التعامل مع الفئات الأولى بالرعاية.

رسائل حب

وشارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بعدة رسائل في الفيلم التسجيلي "رسائل حب من قلب المصريين للرئيس" والذي الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر تحيا مصر وفلسطين باستاد القاهرة بحضور ورعاية الرئيس.

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وحملت كلمات رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر شكرا وتقديرا للسيد رئيس الجمهورية، وقال: "في العشر سنوات الماضية شهدت مصر تغيير غير مسبوق في تاريخها في إطار المواطنة ومجتمع العدالة والتنمية، والذي أثر في ليس فقط الإصلاح الاقتصادي وشجاعة القرار ولكن الحزمة الاجتماعية التي تبنتها الدولة المصرية في التعامل مع الفئات الأولى بالرعاية.

كما تضمن الفيلم كلمات لعدد من الرموز الفنانين والكتاب والمثقفين والإعلاميين وعدد من المواطنين، وأطفال من ذوى الهمم قادرون باختلاف وبعض رجال الأعمال.

رئيس الإنجيلية يشارك في احتفال تأسيس دار الكتاب المقدس

شارك الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في الاحتفال بمرور 140 عاما على تأسيس دار الكتاب المقدس، تحت عنوان "كلمة الله تفرحنا"، اليوم الثلاثاء، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، ونيافة المطران نيقوديموس، الوكيل البطريركي لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، ورئيس الاتحاد الدولي لدور الكتاب المقدس، القس دارك جيفرز، والمهندس أمير إلهامي، مدير دار الكتاب المقدس، وعدد من أصحاب الغبطة والنيافة والسيادة القيادات الكنسية من مختلف الطوائف في مصر.