توجيهات وقرارات المجلس التنفيذي لمركز الداخلة بالوادي الجديد

عقدت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، جلسة المجلس التنفيذي للمركز، بقاعة الدكتور سيد سيف بمركز الداخلة برئاسة المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الداخلة وبحضور حامد محمد عبد الله نائب أول مركز الداخلة وأمانة نصر الشامي سكرتير مركز الداخلة ومقرر المجلس والجهاز التنفيذي للمركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري الإدارات بمركز الداخلة والسادة العمد لقرى مركز الداخلة.

واستهل رئيس المركز الجلسة بالترحيب بالحضور، ووجه لهم الشكر للجهد المبذول فى تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا استمرار بذل الجهد لتحقيق أعلى مستوى من الأداء اللازم لخدمة المواطن.

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وأعقبها بحث عدد من الموضوعات موجهًا بما يلي:

- التأكد من جاهزية اللجان الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة.

- مواجهة حالات التعديات ومخالفات البناء فى ظل القرارات الصادرة بتغليظ العقوبات ضد المخالفين

- إزالة المخلفات الزراعية ونظافة مزارع النخيل للحد من الحرائق

- استمرار أعمال الوحدات المحلية فى إزالة المباني الآيلة للسقوط لما تمثله من خطر داهم على حياة المواطنين

- التأكيد على مواصلة أعمال مبادرة جمع المساعدات لأهالي غزة.

استمرار العمل بمنفذ بيع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة الجديد للخضراوات والفاكهة بمدينة موط

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تستمر الوحدة المحلية لمركز الداخلة فى تنفيذ المبادرة التى أطلقها المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الداخلة والتى تهدف إلى توفير بعض الخضراوات الأساسية والسلع الغذائية للمواطن بسعر مخفض وملحوظ عن السوق وسط إقبال كبير من المواطنين.