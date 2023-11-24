الجمعة 24 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

سلطات الاحتلال تخطر عائلات 13 أسيرا بموعد إطلاق سراحهم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

ذكرت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" أن سلطات الاحتلال أخطرت عائلات 13 رهينة لدى "حماس" بأنه سيتم إطلاقهم الساعة الـ4 بعد ظهر اليوم، مقابل الإفراج عن 39 فلسطينيا.

 إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين

وأضافت الصحيفة، أن إدارة السجون الإسرائيلية تسلمت قائمة بأسماء 39 فلسطينيا من المقرر الإفراج عنهم اليوم في إطار الصفقة مع "حماس". 

وبدأ رسميا اليوم الجمعة عند الساعة السابعة بالتوقيت المحلي سريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل و"حماس" توسطت فيها قطر ومصر والولايات المتحدة.

وينتظر الإفراج عن الدفعة الأولى من الرهائن (13 امرأة وطفلا) قرابة الساعة الرابعة، حيث سيفرج عن 50 رهينة مقابل 150 أسيرا فلسطينيا على دفعات خلال مدة الهدنة التي ستستمر لـ4 أيام.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيتم نقل كل مجموعة من الرهائن الذين تطلقهم "حماس" كل يوم إلى إسرائيل عبر أحد المعابر الحدودية في غزة، مشيرة إلى أنه عند الحصول على دليل على أن الرهائن المفرج عنهم هم مواطنون إسرائيليون تم الاتفاق عليهم على وجه التحديد، ستطلق إسرائيل سراح مجموعتها المحددة مسبقا من السجناء الفلسطينيين.

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حظر التجول في شمال غزة

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قد وجه اليوم الجمعة، رسالة إلى سكان قطاع غزة قائلا: "الحرب لم تنتهي بعد. تعليق النيران لأغراض إنسانية يأتي بشكل مؤقت".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال، إلى أن "منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة ويمنع التجول فيها".

وأضاف: "من أجل سلامتكم عليكم أن تبقوا في المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع".

وتابع: "يمكن الانتقال فقط من شمال القطاع إلى جنوبه عبر طريق صلاح الدين. لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله".

دخول الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح اليوم الجمعة.

وتسري الهدنة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.
سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.

وسيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.

كما يتوقف الطيران الإسرائيلي  تحليقه فوق غزة لـ6 ساعات يوميا خلال الهدنة، اعتبارا من 10 صباحا.

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حماس الولايات المتحدة إسرائيل الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين غزة

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