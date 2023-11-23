الخميس 23 نوفمبر 2023
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رياضة

المنصورة يتأهل إلى الدور الثالث لبطولة كأس مصر بعد انسحاب كفر الشيخ

كفرالشيخ، فيتو
كفرالشيخ، فيتو

تمهيدي كأس مصر، حسم فريق المنصورة تأهله إلى الدور الثالث لبطولة كأس مصر وذلك بعد انسحاب كفرالشيخ من المباراة دون أي أسباب تذكر. 

وانسحب نادي كفر الشيخ في مباراة فريقه أمام المنصورة بالمباراة الثانية ظهر اليوم على ملعب شربين، وغادر لاعبي فريق كفرالشيخ ملعب المباراة دون أي أسباب تذكر.

وأنهى حكم المباراة اللقاء بفوز فريق المنصورة ومن ثم تأهله إلى الدور المقبل لبطولة كأس مصر.

وأسفرت القرعة عن مواجهة فريق العبور بفريق الترسانة بالدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر وفي حالة انتهاء المباراة بالتعادل بين الفريقين سيتم الإحتكام لركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفريق الفائز للدور التمهيدي الثالث.

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وكان فريق العبور تخطي فريق القناطر الخيرية بهدف مقابل لا شيء بالدور التمهيدي الأول، بينما فريق الترسانة فاز على البطل الأوليمبي بسداسية نظيفة بالدور التمهيدي الأول.

9 مباريات اليوم في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

كما يلتقي اليوم في التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر اليوم كلا من، بتروجت ضد حلوان العام، السكة الحديد ضد هليوبوليس، ايسترن كومباني ضد تيم، النصر ضد الشرطة، المنصورة ضد كفر الشيخ، توت عنخ آمون ضد المنيا، الألومنيوم ضد النصر للتعدين، ديروط ضد أسمنت أسيوط، الترسانة ضد العبور.

ويشارك في الدور التمهيدي الثاني 56 ناديًا من الدرجات المختلفة، يصعد منهم 28 فريقًا للمرحلة الثالثة، يتم تصعيد 14 فريقًا ينضموا إلي 18 فريقًا من الدوري الممتاز، ويتم تحديد مباريات الدور 32 من البطولة.

وأقيم  أمس ثلاث مباريات في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر، ويشارك في هذا الدور أندية القسم الثاني والثالث ودوري المحترفين.

نتائج مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر 

وجاءت النتائج علي النحو التالي:

الإنتاج الحربي يفوز 4-0 على التأمين.

كهرباء الإسماعيلية يفوز 3-2 على الرباط والأنوار

بورفؤاد يتعادل 1/1 أمام رأس البر وفاز فريق بورفؤاد بركلات الترجيح.

اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر 

وكان اتحاد الكرة المصري، قد أرسل خطابات رسمية للأندية المشاركة في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر مرفقة بمواعيد المباريات، وأكدت على أن المباريات بدون جمهور.

وكانت قد أجريت القرعة بمقر اتحاد الكرة قرعة الدور التمهيدي الثاني والثالث لبطولة كأس مصر لموسم 2023-2024 بحضور ناصر فراج مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة وثروت نصر الدين مقرر القسم الثالث ومندوبى الأندية المشاركة.

مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر 
 


وأسفرت القرعة عن إقامة 28 مباراة فى الدور التمهيدى جاءت كالتالى: -

بتروجيت / حلوان العام

النجوم/ المرج

المصرية للاتصالات/ اسكو

وادى دجلة/ الصيد

السكة الحديد/ هليوبوليس

الترسانة / العبور

الإنتاج الحربى/ مصر للتأمين

إيسترن كومبانى/ تيم إف سى

النصر بالقاهرة/ اتحاد الشرطة

غزل المحلة/ سبورتنج كاسل

طنطا/ سمنود

الجمهورية بشبين / مركز شباب بسيون

دكرنس/ بنى عبيد

المنصورة/ كفر الشيخ

كهرباء الإسماعيلية/ الرباط والأنوار

بورفؤاد/ رأس البر

القناة/ الشرقية

بروكسى/ الإسكندرية للبترول

حرس الحدود / دلفى

أبوقير للأسمدة/ الحمام

راية/ المصري بالسلوم

مصر المقاصة / الواسطى

لافيينا/ نجوم مصر

بترول أسيوط/ مركز شباب مغاغة

ديروط/ أسمنت أسيوط

توت عنخ أمون/ المنيا

الألمونيوم/ النصر للتعدين

مكادى /أسوان.

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كأس مصر تمهيدي كاس مصر المنصورة كفرالشيخ مباريات اليوم في الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر

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