الأنبا باخوميوس يرسم ارشيدياكون لكنيسة الملاك ميخائيل بدمنهور

صلى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية للأقبالط الأرثوذكس، القداس الإلهي، بمناسبة التذكار الشهري لعيد رئيس الملائكة ميخائيل في كنيسته بدمنهور.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية صلوات رسامة الشماس سمير نجيب برتبة أرشيدياكون باسم حبيب جرجس.

الأنبا نوفير يرسم 4 كهنة للخدمة في إيبارشية شبين القناطر

صلى نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي، في كاتدرائية القديس مار مرقس (مقر المطرانية).

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وشارك في الصلاة أصحاب النيافة الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العالمين، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب بأسيوط، وعدد من آباء الكهنة، وألقى نيافته كلمة روحية عن "الكاهن وصفاته".

وعقب صلاة الصلح تمت سيامة ٤ شمامسة كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية وهم:

١- الشماس ايهاب ميشيل كاهنًا عام بالإيبارشية باسم القس ارساني.

٢- الشماس كيرلس القمص يسطس كاهنًا للخدمة بكنيسة القديس الأنبا كاراس السائح والقديس الأنبا أبرآم الخصوص باسم القس دانيال.

٣- الشماس رامي جميل كاهنًا للخدمة بكنيسة القديس الأنبا كاراس السائح والقديس الأنبا أبرآم الخصوص باسم القس جرجس.

٤- الشماس مينا رشاد كاهنًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد ونس الخصوص باسم القس داود.

من المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السيدة العذراء بوادي النطرون (البراموس) ثم فترة خلوة روحية في دير القديس موسي النبس برأس سدر بجنوب سيناء.

افتتح نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب ووكيل معهد الرعاية والتربية، الدورة التدريبية السادسة للآباء الكهنة، والتي ينظمها المعهد بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تحت عنوان "سر التوبة والاعتراف".

وألقى نيافة الأنبا موسى كلمة حملت عنوان "دور الكاهن فيما بين الأبوة والرعاية والتدبير" أعرب في بدايتها عن سعادته بإقبال الآباء الكهنة على المشاركة في مثل هذه الدورات التي تسهم في رفع مستوى الوعي لديهم ونقل وتبادل الخبرات الروحية والرعوية بينهم.