الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

الأنبا باخوميوس يرسم ارشيدياكون لكنيسة الملاك ميخائيل بدمنهور

الانبا باخوميوس،
الانبا باخوميوس، فيتو

صلى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية للأقبالط الأرثوذكس، القداس الإلهي، بمناسبة التذكار الشهري لعيد رئيس الملائكة ميخائيل في كنيسته بدمنهور.

 وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية صلوات رسامة الشماس سمير نجيب برتبة أرشيدياكون باسم حبيب جرجس.

 

الأنبا نوفير يرسم 4 كهنة للخدمة في إيبارشية شبين القناطر

 

صلى نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي، في كاتدرائية القديس مار مرقس (مقر المطرانية).

Advertisements

 

وشارك في الصلاة أصحاب النيافة الأنبا ديسقورس أسقف ورئيس دير القديس يحنس القصير بطريق العالمين، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب بأسيوط، وعدد من آباء الكهنة، وألقى نيافته كلمة روحية عن "الكاهن وصفاته".

 

وعقب صلاة الصلح تمت سيامة ٤ شمامسة كهنة للخدمة بكنائس الإيبارشية وهم:

 

١- الشماس ايهاب ميشيل كاهنًا عام بالإيبارشية باسم القس ارساني.

٢- الشماس كيرلس القمص يسطس كاهنًا للخدمة بكنيسة القديس الأنبا كاراس السائح والقديس الأنبا أبرآم الخصوص باسم القس دانيال.

٣- الشماس رامي جميل كاهنًا للخدمة بكنيسة القديس الأنبا كاراس السائح والقديس الأنبا أبرآم الخصوص باسم القس جرجس.

٤- الشماس مينا رشاد كاهنًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد ونس الخصوص باسم القس داود.

 

من المقرر أن يقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير السيدة العذراء بوادي النطرون (البراموس) ثم فترة خلوة روحية في دير القديس موسي النبس برأس سدر بجنوب سيناء.

 

افتتح نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب ووكيل معهد الرعاية والتربية، الدورة التدريبية السادسة للآباء الكهنة، والتي ينظمها المعهد بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تحت عنوان "سر التوبة والاعتراف".

 

وألقى نيافة الأنبا موسى كلمة حملت عنوان "دور الكاهن فيما بين الأبوة والرعاية والتدبير" أعرب في بدايتها عن سعادته بإقبال الآباء الكهنة على المشاركة في مثل هذه الدورات التي تسهم في رفع مستوى الوعي لديهم ونقل وتبادل الخبرات الروحية والرعوية بينهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانبا باخوميوس كنيسة الملاك ميخائيل مطران البحيرة رئيس الملائكة ميخائيل أرشيدياكون

الأكثر قراءة

أول تعليق من رئيس وزراء بريطانيا بعد بدء سريان الهدنة في قطاع غزة

السيسي يستقبل رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بقصر الاتحادية لبحث تطورات الأوضاع في غزة

البيئة تنجح فى ضبط أحد تجار الحيوانات والطيور البرية عبر مواقع صفحات التواصل الاجتماعي

محادثات بين أنيا تايلور جوي واستديوهات مارڤل لأداء شخصية Silver Surfur

استشهاد الصحفية أمل زهد رفقة عائلتها في قصف إسرائيلي استهدف منزلها بغزة

دخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح بعد بدء سريان الهدنة

وزارة الطيران تشارك في المؤتمر الثالث لمنظمة إيكاو حول الوقود البديل

بيراميدز في مهمة صعبة اليوم أمام مازيمبي ببداية مشواره بدور المجموعات

Advertisements

منوعات

المزيد

نسخة نباتية من العسل، لا يحتاج إلى نحل لإنتاجه

التدخين شرط ماوريسيو ساري للتدريب في الدوري السعودي

فيديو كليب كاظم الساهر الجديد "hold your fire" يحتوي علي مشاهد من قصف غزة

رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الجمعة 24-11-2023 في السوق المصري

أسعار العدس اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الجمعة 24-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء يوم الجمعة وليلتها للوالدين المتوفيين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية