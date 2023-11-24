الجمعة 24 نوفمبر 2023
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منوعات

نسخة نباتية من العسل، لا يحتاج إلى نحل لإنتاجه

عسل النحل، فيتو
عسل النحل، فيتو

فجرت شركة تكنولوجيا الأغذية الأمريكية MeliBio ضجة كبيرة بين النحالين الغاضبين بعد أن قامت بإنشاء ما يسمى Ohney وهو نسخة نباتية من العسل الطبيعي.

وأكدت الشركة إن اختراعها يقلل من التهديد الذي تتعرض له أنواع النحل المحلية والبرية التي يتم طردها من قبل العمال من خلايا العسل. 

النحل البري ونحل العسل

فيما يقوم النحل البري بتلقيح 80% من الزهور، لكن نحل العسل يقوم بتلقيح جزء صغير منها فقط.

وأوضح الخبراء في الشركة أن العسل النباتي الذي أنتجوه يقدم نفس المذاق والفوائد الصحية دون الإضرار بالنحل والبيئة، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

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نفس التركيب الجزيئي للعسل

وقام العلماء بإعادة إنشاء عملية تخمر الرحيق التي تحدث في معدة النحل، ثم قاموا بخلط ذلك مع شراب الجلوكوز والفركتوز، اللذين يشكلان 70% من العسل، للتوصل إلى منتج بنفس التركيب الجزيئي للعسل.

إلى ذلك، قال داركو مانديتش، رئيس شركة MeliBio: "لقد قررنا إنتاج العسل تمامًا كما يصنعه نحل العسل، ولكن بإزالته من سلسلة التوريد حتى نتمكن من مساعدة النحل البري على النمو".

اختراع منافٍ للعقل

وأشار أحد النحالين الغاضبين على منتدى Beesource: "لا أعرف حتى من أين أبدأ، لا ينبغي السماح لهم بتسميته بالعسل. أجد أن كل أسباب اختراعه منافية للعقل تمامًا". 

وأضاف مستخدم غاضب آخر: “العسل الآمن الوحيد يأتي من النحالين الذين يقومون بالفعل بتربية النحل".

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شركة تكنولوجيا الأغذية الأمريكية MeliBio العسل الطبيعي النحل البري العسل النباتي الفوائد الصحية شراب الجلوكوز النحالين صحيفة ذا صن البريطانية

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