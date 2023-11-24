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ثقافة وفنون

رسميا، بدء تصوير فيلم Thunderbolts في ربيع 2024

Thunderbolts، فيتو
Thunderbolts، فيتو

Thunderbolts، أعلنت رسميا استديوهات مارفل، عن بدء تصوير، فيلم Thunderbolts، بحلول ربيع عام ٢٠٢٤، حيث يجري حاليا، التحضير للفيلم، عبر عقد جلسات العمل مع طاقم وأبطال.

شخصية TheSentry تتحول لـ كيان شرير في فيلم Thunderbolts

كشفت تقارير صحفية، أن شخصية TheSentry الشهيرة في عالم مارفل، ستتحول إلى كيان شرير، تحت اسم TheVoid، وذلك ضمن احداث فيلم Thunderbolts، حيث سيصبح TheVoid عبارة عن عالم موازي سيسافر إليه فريق الأبطال الخارقيين.

تفاصيل أحدث شخصية شريرة في عالم مارفل Hyperion

فيما أعلن عن أحدث شخصية شريرة في عالم مارفل السينمائي Hyperion، حيث استديوهات مارڤل تبحث حاليًا عن ممثل لأداء دور الشرير الرئيسي بفيلم Thunderbolts.

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وذكر تقرير صحفي أن شخصية الشرير Hyperion، وصفت من قبل مصادر داخل استديوهات مارفل، بأنها  نسخة من شخصية البطل الخارق سوبر مان، والذي تحتكر شركة “دي سي” المنافسة لمارفل، حق استغلاله في أعمالها.

وأوضح التقرير الصحفي، أن استديوهات مارفل تجري الأن تجارب الأداء للاستقرار علي ممثل يجسد شخصية Hyperion، أن من ضمن الأسماء التي تقدمت للحصول علي الدور، وبالفعل أجرت تجارب، كان الممثل الشهير"رايان جوسلينج"، و"اليكسندر سكارسجارد".

تفاصيل فيلم thunderbolts

وذكرت التقارير الصحفية، أن الممثل "ديفيد هاربر"، سيكون له ظهور خاص في الفيلم، كونه يشارك لأول مرة في عالم مارفل للأبطال الخارقين، وأن فيلم thunderbolts، سيتخذ نطاق جديد بعالم مارڤل السينمائي، حيث أنه سيبرز جانب الشر عن جانب الخير.

وأشارت التقارير، إلى أن الدور الذي ستلعبه النجمة الشابة فلورنس بوا، في فيلم Thunderbolts، سيكون دورًا مثيرًا للاهتمام، مشيرة إلي عدة احتمالات، من ضمنها، أنها ستنتهي بكونها زعيمة مترددة، وربما حتى إلى جانب شخصية بوكي بارنز، كما أنها من الممكن أن تمر شخصيتها، بأزمة أخلاقية، لأنها أرسلت في مهمات مع أشرار سابقين. 

ظهور شخصية Kingpin

كما سيشهد فيلم thunderbolts، الظهور الأول لشخصية Kingpin بفيلم Thunderbolts، والتي يلعبها الممثل المخضرم فنسنت دونوفريو. 

ومن المقرر أن يكون الظهور الأول لشخصية Kingpin، بعد وقوع أحداث مسلسل Dared evil Born Again، وسيكون لديه سلطة عالية، لدرجه أنه سيكون ممول مشروع الحكومة الفاسدة، ومشروع "الكونتيسا فلانتينا"، مشروع فريق الـ Thunderbolts. 

وكشف كيفن فيجي رئيس استديوهات مارفل أن فيلم Thunderbolts، سيتضمن ظهور شخصيات أبطال خارقين جديدة، لم يقابلها المعجبون بعد في أي من أفلام مارفل الماضية. 

وأوضح كيفن فيجي أنه سيتم تقديم هذه الشخصيات تباعا، خلال الأعمال المؤدية إلى فيلم Thunderbolts.

شخصية TheSentry تتحول لـ كيان شرير في فيلم Thunderbolts

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