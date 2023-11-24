اليوم، قطع مياه عن مدينة أسوان الجديدة لمدة 24 ساعة

أعلن جهاز مدينة أسوان الجديدة قطع مياه الشرب عن أحياء المدينة بالكامل، مساء اليوم الجمعة، نظرًا لاستكمال أعمال صيانة بالمحطة الرئيسية.

وأوضح جهاز مدينة أسوان الجديدة، أن قطع المياه نظرًا لوجود أعمال تركيبات وصيانة بمحطة المياه الرئيسية بالمدينة.

وأكد الجهاز أن قطع المياه عن كامل أحياء المدينة يبدأ من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة 24/11/2023 حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم التالى السبت 25/11/2023.

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وطالب جهاز مدينة أسوان الجديدة، السكان، إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أن جهاز أسوان الجديدة سيقوم بتوفير عربات تتجول بالمدينة لمياه الشرب والاستخدامات الأخرى.