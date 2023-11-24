الجمعة 24 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أحمد مراد: لدينا خطأ في فهم القضية الفلسطينية

الكاتب أحمد مراد،فيتو
الكاتب أحمد مراد،فيتو

علق الكاتب أحمد مراد أثناء استضافته مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم على الأحداث بغزة قائلا" احنا عندنا غلطة في فهم القضية الفلسطينية وهو إن احنا مش بنسمع الغرب بيكتب ايه ولا بنقرأ لكل الأطراف بتكتب ايه ولازم نقرأ.. والفهم ده بيخلص نص المشكلة".

الكاتب أحمد مراد والقضية الفلسطينية

واقترح الكاتب أحمد مراد مجموعة من الكتب التي تتحدث عن القضية الفلسطينية خلال الحلقة ومنهم:" كتاب رأيت رام الله والكتاب ده مهم بيتكلم عن التهجير وعند عودة المواطن الفلسطيني لبلده،يشعر بإحساس الاغتراب وكأنه رأى بلده لأول مرة". 

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وأضاف:"  كتاب البحث عن فاطمة وهو  قصة حياة فلسطينية لنشاهد من خلاله الوجه الآخر للمرأة الفلسطينية وقصيدة في الحب والظلام وكتاب القفص الحديدي".

أحمد مراد 

أحمد مراد روائي وسيناريست مِصري، صدرت له سبع روايات: «فيرتيجو»، «تراب الماس»، «الفيل الأزرق»، «1919»، «أرض الإله»، «موسم صيد الغزلان» و«لوكاندة بير الوطاويط». حصلت روايته الأولى «فيرتيجو» على جائزة البحر المتوسط الثقافية من إيطاليا في عام 2013، وفازت روايته «الفيل الأزرق» ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2014. 

فاز بجائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2017. تحولت معظم مؤلفاته إلى أعمال سينمائية.

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