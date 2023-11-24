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ثقافة وفنون

أحمد مراد: فيلم كيرة والجن استغرق 3 سنوات في تحضيره

أحمد مراد وأحمد عز
أحمد مراد وأحمد عز وكريم عبد العزيز، فيتو

كشف الكاتب أحمد مراد عن تفاصيل كتابته لسيناريو فيلم كيرة والجن المأخوذة عن روايته ١٩١٩ أثناء استضافته في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي.

 

كيرة والجن

وقال أحمد مراد:"وأنا قاعد بكتب تراب الماس في ٢٠١٠ لقيت حوليات أحمد شفيق وهي نوع من الكتابة الذي اندثر ولقيته بيتكلم عن دولت فهمي وكتبت رواية قادمة عن دولت فهمي وهي اللي فتحت الدور لأحمد كيرة الذي قتل بتركيا على يد الإنجليز وفيلم كيرة والجن خد تلات سنين للتحضير"
 

وعن أفضل المشاهد في الفيلم قال: "مشهد  عبد القادر شحاتة الذي قام بدوره أحمد عز مع دولت فهمي التي تقوم بدورها هند صبري عند معاكستها".
 

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أحمد مراد 

أحمد مراد روائي وسيناريست مِصري، صدرت له سبع روايات: «فيرتيجو»، «تراب الماس»، «الفيل الأزرق»، «1919»، «أرض الإله»، «موسم صيد الغزلان» و«لوكاندة بير الوطاويط». حصلت روايته الأولى «فيرتيجو» على جائزة البحر المتوسط الثقافية من إيطاليا في عام 2013، وفازت روايته «الفيل الأزرق» ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2014. 

فاز بجائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2017. تحولت معظم مؤلفاته إلى أعمال سينمائية.

 

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