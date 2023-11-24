الجمعة 24 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

أحمد مراد عن روايته أبو الهول: الرواية ما فيهاش إلا الجنون

أحمد مراد، فيتو
أحمد مراد، فيتو

تحدث الكاتب أحمد مراد عن الرؤية البصرية لروايته الأخيرة أبو الهول وأسس كتابتها وذلك أثناء استضافته ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي.

وقال الكاتب أحمد مراد "إن الرؤية البصرية لرواية أبو الهول كانت بالذكاء الاصطناعي لأني مصور فوتوغرافي في الأساس وقمت بتحريك شخصيات الرواية وكانت الرواية ما فيهاش إلا الجنون والحقبة الزمنية كانت في فترة الخديوي إسماعيل".

 

وتابع: "عملت بحث قوي جدًّا لروايتي لوكاندة بير الوطاويط وأبو الهول للاسترشاد بمظاهر الحياة في القاهرة القديمة واكتشفت إن دا عالم ثري لدرجة إن الأمراض أسمائها غريبة ومع البحث لقيت عشبة اسمها يوحنا وكانوا بيستخدموها زمان كمخدر لتهدئة الأمراض العقلية وتم اكتشاف أن هذا المخدر خطر".
 

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وأضاف: "أكتر حاجة في الزمن دا كانت مثيرة إنهم كانوا بيعتقدوا إن الامراض ممكن تكون عفاريت وطرق العلاج كانت مختلفة خاصة لعلاج الأمراض العقلية "

 

رواية أبو الهول 

وتدور رواية أبو الهول حول "اليوميات الممنوعة من النَّشر" للمُصوِّر الفوتوغرافي والخبير الجِنائي "سليمان أفندي السيوفي"، والذي دوَّن فيها تفاصيل قضية جنائية غامضة، دارت أحداثها خلال فترة تَفشِّي وباء الطاعون في القرن التاسع عشر بالقاهرة، بعد ظهور جثة عائمة في مياه النيل، تحمل الكثير من الأسرار.

 

وبدأت الأحداثُ خلال فترة حَبس «سليمان أفندي» في سجن ليمان «الديميرخانة»، أشغال شاقة مؤبدة «فئة م»، تحت وَطأة ظُروف قاسية مُهلِكة، انعكَست آثارُها على حالته النفسية، وأدَّت إلى تفاقُم اضطرابه الذي صنَّفه أطباءُ الأمراض العقلية كفِصام بارانويدي شديد، أعراضه تجمع بين أوهام الاضطهاد، وجُنون عظَمة مَصحُوب بضَلالات شديدة، تضاعفَ تأثيرُها بسبب توقُّف «سُليمان» المُفاجئ والاضطراري عَن تَعاطي «أعشاب يُوحنَّا» المُهدِّئة للأعراض، ورغم ذلك؛ فقد استطاع «السيوفي» أن يُؤرِّخ لمُغامرة مُثيرة حفَّتها المَخاطرُ من كُل جَانِب.

 

أحمد مراد 

أحمد مراد روائي وسيناريست مِصري، صدرت له سبع روايات: «فيرتيجو»، «تراب الماس»، «الفيل الأزرق»، «1919»، «أرض الإله»، «موسم صيد الغزلان» و«لوكاندة بير الوطاويط». حصلت روايته الأولى «فيرتيجو» على جائزة البحر المتوسط الثقافية من إيطاليا في عام 2013، وفازت روايته «الفيل الأزرق» ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2014. 

فاز بجائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2017. تحولت معظم مؤلفاته إلى أعمال سينمائية.

 

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أبو الهول أحمد مراد الاعلامية مني الشاذلي الأمراض العقلية الذكاء الاصطناعي الكاتب أحمد مراد تراب الماس رواية أبو الهول

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