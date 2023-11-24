من قعدة البحر إلى الحلم، أحمد مراد يكشف تفاصيل تحويل روايته موسم صيد الغزلان إلى عمل فني

كشف الكاتب أحمد مراد أثناء استضافته ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي عن تفاصيل عرض روايته موسم صيد الغزلان.

وقال أحمد مراد: "إن رواية موسم صيد الغزلان فكرتها جات لي لما كنت قاعد على الكرسي في البحر في الساحل الشمالي وكنت بتفرج على منظر اكتمال القمر ولما رُحت البيت حلمت والحلم المكتوب في الكتاب هو اللي حلمته".

وتابع: "درست المستقبل في الرواية وتخيلات المستقبل ودمجت ده في الكتاب وهيتحول فیلم وأنا كتبت السيناريو ودلوقتِ فترة تحضير للفيلم لأنه فيلم مستقبلي ومحتاج جرافيك"

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رواية "موسم صيد الغزلان"

وتعد رواية "موسم صيد الغزلان" السادسة في أعمال أحمد مراد الروائية، صدرت عام 2017، وتتكون من 333 صفحة، وتدور أحداثها في المستقبل ولكنها تعتمد على مزج الواقع والخيال في إطار من الإثارة والتشويق.

أحمد مراد

أحمد مراد روائي وسيناريست مِصري، صدرت له سبع روايات: «فيرتيجو»، «تراب الماس»، «الفيل الأزرق»، «1919»، «أرض الإله»، «موسم صيد الغزلان» و«لوكاندة بير الوطاويط». حصلت روايته الأولى «فيرتيجو» على جائزة البحر المتوسط الثقافية من إيطاليا في عام 2013، وفازت روايته «الفيل الأزرق» ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2014.

فاز بجائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2017. تحولت معظم مؤلفاته إلى أعمال سينمائية.