إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة جديدة للزمالك

تحدث الإعلامي إبراهيم سعيد عن صفقات الزمالك، خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل في يناير، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "نادي الزمالك دخل في مرحلة التفاوض من أجل حسم صفقة جديدة، خلال الفترة المقبلة".

وأوضح: "الزمالك بدأ في التفاوض مع عبد الرحمن مجدي الجناح الأيمن للنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات المقبلة".

وتابع: "الزمالك يسعى لتدعيم خط الهجوم، في الفريق الكروي آلأول، وعبد الرحمن هو الاختيار الأول، خاصًة وأن الإسماعيلي لا يُمانع من بيع أيًا من نجوم فريقه بسبب الأزمة المالية الكبيرة التى يمر بها".

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واتم: "المسؤولون عن ملف كرة القدم في الزمالك برئاسة أحمد سليمان وحسين السيد، يسعون لاستغلال الموقف وحسم التعاقد مع عبد الرحمن مجدي بعد حل أزمة وقف القيد".

وكان نادي الزمالك تعرض لأزمة في قيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب المديونيات التي كان يُعاني منها النادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي



وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي



وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

الزمالك وأبو سليم الليبي

ويضم نادي الزمالك 4 محترفين وهم التونسيون سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا.

كما يضم أبو سليم الليبي 4 محترفين، ثلاثة من دولة تونس وهم المدافع ثامر الصالحي صاحب الـ 31 عاما، والمدافع مراد زهو صاحب الـ 34 عاما، ومنذر القاسمي صاحب الـ 31 عاما، كما يضم أبو السليم الليبي اللاعب النيجيري بيتر نوراه الذي يشارك كمهاجم وجناح أيسر.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.