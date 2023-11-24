مجدي ميشيل: فرع أكتوبر هو الكنز الحقيقي للزمالك ونسعى إلى امتلاك فرع جديد

أكد المهندس مجدي ميشيل، رئيس اللجنة الهندسية بنادي الزمالك، أن النادي يمتلك كنزًا كبيرًا في مقر النادي بأكتوبر، واستغلاله سيجعل هناك دخل كبير وثابت للزمالك خلال المرحلة القادمة.



وقال ميشيل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي على قناة الزمالك: "أن مساحة فرع أكتوبر 129 فدانًا، وهي مساحة كبيرة وفي موقع مميز للغاية سيمثل الاستثمار فيه كنز حقيقي للزمالك".



وشدد ميشيل على أن الرسومات الهندسية سيتم إعادتها، وخلال 18 شهر سيتم تسليم المرحلة الأولى من فرع أكتوبر، وسيكون هناك مساحة استثمارية كبيرة ستدر دخل كبير للزمالك.

وأكد ميشيل أن المساحة الاستثمارية تبلغ 7%، وهناك اتصالات لزيادتها إلى 10%، ويتم دراسة إقامة فندق وملاعب ومطاعم ومحلات وبوتيكات.

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وألمح رئيس اللجنة الهندسية، أن المرحلة الأولى تضم 6 ملاعب تنس و10 ملاعب مفتوحة بجانب مطاعم واستراحات للأعضاء.



وعن النادي النهري، قال ميشيل أن هناك خطة لتطوير المطاعم والمقاهي ما يزيد من إقبال الأعضاء على الذهاب للنادي النهري

وأكد المهندس مجدي ميشيل، أن النادي يسعى لامتلاك فرع جديد في القاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية.



وقال ميشيل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي على قناة الزمالك:" أن هناك تجاوب كبير من كل مسئولي الدولة لمساعدة الزمالك على العودة أٌوى مما كان، وبمجرد البدء في إنشاء فرع أكتوبر، سيبدأ مجلس الإدارة التحرك لامتلاك فرع آخر".



وشدد ميشيل على أن الزمالك يستحق أن يكون له فروع في أكثر من مكان، وهو هدف مجلس الإدارة في المرحلة القادمة.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية

يستضيف فريق الزمالك نظيره فريق أبو سليم الليبي فى السادسة مساء الأحد المقبل فى مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لمنافسات البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.





مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من "ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي".

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك الموافقة على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل.

وكان أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة قدم مذكرة لمجلس الإدارة بإقامة معسكر للفريق الأول في الإمارات، قبل أن يعلن المجلس الموافقة على ذلك في اجتماع الأمس.

اجتماع مجلس إدارة الزمالك

واجتمع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب الإثنين لمناقشة بعض الملفات الخاصة بالنادي، واتخاذ بعض القرارات المهمة.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن طريق أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي ما يلي من قرارات:

- تسوية مستحقات المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم خوان كارلوس أوسوريو ومساعده فريدي هيريرا، وإنهاء التعاقد بالتراضي بدون أي خلافات أو منازعات وتم توجيه الشكر لهما.

- الموافقة على نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع فريق نادي سوار بطل غينيا التي كان مقررا إقامتها بكوت ديفوار لتقام بالقاهرة يوم 3-12-2023.

- الموافقة من حيث المبدأ على إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم بدولة الإمارات يتخلله 3 مباريات ودية خلال شهر يناير المقبل بناء على المذكرة المقدمة من الكابتن أحمد سليمان المشرف على الكرة.



- قبول الاستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، الأستاذ مصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، الأستاذ وجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي.



- تشكيل لجنة دائمة من الخبرات المالية والقانونية لإبرام وتنفيذ عمليات التعاقد وفقا للإجراءات القانونية ضمانًا للشفافية وحسن سير العمل والمحافظة على أموال النادي.