الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام محمد صبحي إلى بيراميدز ويكشف عن البديل

محمد صبحي، فيتو
محمد صبحي، فيتو

فجر الإعلامي إبراهيم سعيد، مفاجأة عن رغبة الزمالك في رحيل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محمد صبحي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "نادي الزمالك فتح الباب أمام رحيل محمد صبحي حارس مرمى الفريق للرحيل إلي بيراميدز".

وأضاف: "جاء ذلك خاصةً أن عقد اللاعب سينتهي بنهاية الموسم، بجانب ما حدث قبل مباراة زد وتم عرضه للبيع، بقرار من مجلس الإدارة برئاسة كابتن حسين لبيب".

Advertisements

وتابع: "لذلك هناك رغبة داخل الزمالك في رحيل محمد صبحي، من أجل ضم حارس جديد، ومن أقوى الأسماء المطروحة، هو عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي".

واتم: "بجانب ذلك يعمل المشرفين على ملف كرة القدم بنادي الزمالك على تجديد عقد حارس المرمى محمد عواد، خاصةً مع تألقه خلال الفترة الماضية مع الفريق".

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على إستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي 

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

 

الزمالك وأبو سليم الليبي

ويضم نادي الزمالك 4 محترفين وهم التونسيون سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا. 

 

كما يضم أبو سليم الليبي 4 محترفين، ثلاثة من دولة تونس وهم المدافع ثامر الصالحي صاحب الـ 31 عامًا، والمدافع مراد زهو صاحب الـ 34 عامًا، ومنذر القاسمي صاحب الـ 31 عامًا، كما يضم أبو السليم الليبي اللاعب النيجيري بيتر نوراه الذي يشارك كمهاجم وجناح أيسر. 

 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.  

 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنوه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا. 

 

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبًا عامًّا على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري. 

 

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي. 

 

إبراهيم سعيد يسرد 3 أدلة تؤكد اقتراب أحمد فتوح من الأهلي

ناقد ليبي: 95% من الشعب الليبي يشجع الزمالك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إبراهيم سعيد الزمالك محمد صبحي نادي الزمالك بيراميدز

مواد متعلقة

مدرب جامبيا: الزمالك سُيتوج بالكونفيدرالية وهذا سر العلاقة بين الزمالك وبلجيكا

ناقد ليبي: 95% من الشعب الليبي يشجع الزمالك

بالأسماء.. أندية ترغب فى ضم محمد صبحي من الزمالك

سيف زاهر: قرار نهائي من الزمالك بشأن محمد صبحي ومفأجاة عن بديله

الأكثر قراءة

تفاصيل سقوط طالب بآداب الإسكندرية من الدور الخامس أثناء امتحان مادة علم النفس (فيديو)

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أهداف تابعة لـ حزب الله اللبناني (فيديو)

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام محمد صبحي إلى بيراميدز ويكشف عن البديل

حماس تكشف الضامن لتنفيذ الهدنة في غزة وإتمام صفقة الأسرى (فيديو)

قصف عنيف ومعارك غير مسبوقة بين المقاومة وقوات الاحتلال قبل ساعات من الهدنة (فيديو)

طريقة عمل الهوت شوكليت، زي الكافيهات وبأقل التكاليف

من قعدة البحر إلى الحلم، أحمد مراد يكشف تفاصيل تحويل روايته موسم صيد الغزلان إلى عمل فني

طارق الشناوي بعد حديث أحمد العوضي عنه ببرنامج "حبر سري": مش هقول رأيي فيه قبل ما أشوفه بطل

Advertisements

منوعات

المزيد

التدخين شرط ماوريسيو ساري للتدريب في الدوري السعودي

فيديو كليب كاظم الساهر الجديد "hold your fire" يحتوي علي مشاهد من قصف غزة

رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 23-11-2023 في ختام التعاملات

الطريقة الآمنة للحصول على أفضل العروض الحقيقية بمجال التكنولوجيا خلال الجمعة البيضاء

أسعار الجنيهات الذهب فى الشركات اليوم الخميس 23-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية