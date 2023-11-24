الزمالك يفتح باب الرحيل أمام محمد صبحي إلى بيراميدز ويكشف عن البديل

فجر الإعلامي إبراهيم سعيد، مفاجأة عن رغبة الزمالك في رحيل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محمد صبحي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "نادي الزمالك فتح الباب أمام رحيل محمد صبحي حارس مرمى الفريق للرحيل إلي بيراميدز".

وأضاف: "جاء ذلك خاصةً أن عقد اللاعب سينتهي بنهاية الموسم، بجانب ما حدث قبل مباراة زد وتم عرضه للبيع، بقرار من مجلس الإدارة برئاسة كابتن حسين لبيب".

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وتابع: "لذلك هناك رغبة داخل الزمالك في رحيل محمد صبحي، من أجل ضم حارس جديد، ومن أقوى الأسماء المطروحة، هو عبد العزيز البلعوطي حارس إنبي".

واتم: "بجانب ذلك يعمل المشرفين على ملف كرة القدم بنادي الزمالك على تجديد عقد حارس المرمى محمد عواد، خاصةً مع تألقه خلال الفترة الماضية مع الفريق".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على إستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

الزمالك وأبو سليم الليبي

ويضم نادي الزمالك 4 محترفين وهم التونسيون سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا.

كما يضم أبو سليم الليبي 4 محترفين، ثلاثة من دولة تونس وهم المدافع ثامر الصالحي صاحب الـ 31 عامًا، والمدافع مراد زهو صاحب الـ 34 عامًا، ومنذر القاسمي صاحب الـ 31 عامًا، كما يضم أبو السليم الليبي اللاعب النيجيري بيتر نوراه الذي يشارك كمهاجم وجناح أيسر.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنوه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبًا عامًّا على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.