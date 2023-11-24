مفاجأة وتجربة مرعبة، أحمد مراد يتحدث عن الجزء الثالث من فيلم الفيل الأزرق

كشف الكاتب أحمد مراد أثناء استضافته ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي عن حقيقة عرض الجزء الثالث لفيلم الفيل الأزرق الفترة القادمة.

وقال أحمد مراد: "إن شاء الله هنعمل جزء تالت من فيلم الفيل الأزرق وأنا جهزت الفكرة خلاص والجزء الأول الفنان خالد الصاوي كان يجسد شخصية الجن والجزء الثاني هند صبري كانت تجسد تلك الشخصية أما الجزء الثالث فهي مفاجأة والتجربة مرعبة لأن ليها جمهور كبير واحنا بنقعد ما بين كل جزء وجزء خمس سنوات".

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فيلم الفيل الأزرق

وتحولت رواية الفيل الأزرق للكاتب أحمد مراد، إلى فيلم سينمائي، عرض جزؤه الأول في عام 2014، وقام ببطولته الفنان كريم عبد العزيز، وكل من: الفنانة نيللي كريم، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد ممدوح، دارين حداد، جميل برسوم، وآخرين، والعمل من إخراج مروان حامد، كما عرض الجزء الثاني منه في عام ٢٠١٩

أحمد مراد

أحمد مراد روائي وسيناريست مِصري، صدرت له سبع روايات: «فيرتيجو»، «تراب الماس»، «الفيل الأزرق»، «1919»، «أرض الإله»، «موسم صيد الغزلان» و«لوكاندة بير الوطاويط». حصلت روايته الأولى «فيرتيجو» على جائزة البحر المتوسط الثقافية من إيطاليا في عام 2013، وفازت روايته «الفيل الأزرق» ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2014.

فاز بجائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2017. تحولت معظم مؤلفاته إلى أعمال سينمائية.