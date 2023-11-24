رياضة البحيرة تنظم دورة "بناء الأسرة واختيار شريك الحياة" (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، إدارة البرلمان والتعليم المدني، دورة تدريبية بعنوان "بناء الأسرة واختيار شريك الحياة" بمركز شباب الحرية بمدينة دمنهور، وشارك فيها 30 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب.

دورة تدريبية بعنوان بناء الأسرة واختيار شريك الحياة بالبحيرة، فيتو

دورة تدريبية بعنوان بناء الأسرة واختيار شريك الحياة بالبحيرة، فيتو





وتناولت الدورة موضوعات مهمة تتعلق ببناء الأسرة واختيار شريك الحياة وتجنب الأخطاء الشائعة في هذا الاختيار، كما تناول أيضًا كيفيةحل المشاكل الزوجية والتعامل معها بطرق بناءة وفعالة، بالإضافة إلى موضوعات مرتبطة بحل مشاكل العنف الأسري وكيفية الحفاظ علىكيان الأسرة المصرية، كما قدمت نصائح واستراتيجيات لتعزيز الاستقرار والسلام في الأسرة، وذلك بهدف تحقيق مجتمع آمن ومستقر.

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وتهدف هذه الدورة التدريبية أيضًا إلى تأهيل الشباب المقبلين على الزواج وتزويدهم بالمعرفة والمهارات الضرورية لبناء علاقات زوجية ناجحة ومستقرة.

دورة تدريبية بعنوان بناء الأسرة واختيار شريك الحياة بالبحيرة، فيتو

دورة تدريبية بعنوان بناء الأسرة واختيار شريك الحياة بالبحيرة، فيتو





حيث يعتبر تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية ذات أهمية بالغة لتعزيز الوعي الأسري وتمكين الأفراد من بناء علاقات زوجية صحية ومستدامة، وبالتالي المساهمة في بناء مجتمع مترابط وآمن.





والجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشبابوالرياضة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وإبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة وحمدي عامر وكيل المديرية للشباب.



